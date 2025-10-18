Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Υπηρεσίες επιδιόρθωσης, στα προϊόντα που εμπορεύονται, προσφέρουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και των αξεσουάρ, προσφέροντας έτσι μια δεύτερη ευκαιρία στα προϊόντα, και μεταφέροντας στο κοινό τον ρόλο – κλειδί που διαδραματίζει η επιδιόρθωση στη μείωση της παραγωγής των αποβλήτων.

Με τον τρόπο αυτό, μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στην εταιρεία για να επιδιορθώσει το κολάν που αγόρασε από εκείνη, προκειμένου είτε να επανέλθει σε μια καλή κατάσταση, είτε να γίνει κάποιο άλλο ένδυμα, όπως για παράδειγμα μια βερμούδα ή ένα σορτς.

Αντίστοιχα μια τσάντα, μετά τις απαραίτητες παρεμβάσεις μπορεί να ανακτήσει την αρχική της εικόνα, κρατώντας τον πελάτη ικανοποιημένο και δίνοντας στην εταιρεία την ευκαιρία να ξεχωρίσει.

Το παράδειγμα αυτό, που αποτελεί καινοτομία για τον χώρο της ένδυσης αλλά και της επαναχρησιμοποίησης στην Ελλάδα, παρουσιάστηκε, μαζί με πολλά ακόμη, στο 1ο Φεστιβάλ Επιδιόρθωσης και Επισκευής αλλά και στην ημερίδα με θέμα «Μικρές επισκευές – Μεγάλες Αλλαγές» που διοργάνωσε ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) και πραγματοποιήθηκαν στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

«Η συγκεκριμένη πρακτική έχει υιοθετηθεί από διάφορες μάρκες (brands) και είναι κάτι που κανείς θα βρει δύσκολα σε ένα κατάστημα εξαιρετικά γρήγορης μόδας (ultra fast fashion), η οποία έχει μπει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας και καθιστά πολύ ασύμφορο το να επιδιορθώσει κανείς ένα μπλουζάκι, και πολύ πιο εύκολο να το πετάξει στα σκουπίδια.

Αυτό όμως μας οδηγεί να καταλήγουμε σε επιλογές κακής ποιότητας ρούχων, που φοριούνται πολύ λίγο και στη συνέχεια καταλήγουν να γίνονται απόβλητα» εξηγεί στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός και Επιστημονική Συνεργάτης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Ζωή Γαϊτανάρου. Η ίδια υπογραμμίζει ότι η επιδιόρθωση είναι μια παλιά γνώση την οποία πρέπει να επαναφέρουμε δυναμικά στη ζωή μας, μέσω της εκπαίδευσης του κόσμου, ο οποίος πολλές φορές δεν ξέρει πού να απευθυνθεί για να επιδιορθώσει τα πράγματά του.

Η κ. Γαϊτανάρου εκπροσώπησε το ΕΚΕΤΑ στην ημερίδα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου VERDEinMED που αφορά στην εφαρμογή της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας στον κλάδο των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, που όπως είπε, είναι ο τέταρτος πιο επιβαρυντικός κλάδος παγκοσμίως για το περιβάλλον, αυτή τη στιγμή. Παρουσίασε ακόμη τις θεσμικές αλλαγές που μπήκαν στην ζωή μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η στρατηγική για τα βιώσιμα και κυκλικά κλωστοϋφαντουργικά του 2022, η οδηγία Eco Design του 2023, το δικαίωμα στην επιδιόρθωση που θεσμοθετήθηκε το 2024 και η νέα οδηγία πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που μόλις τώρα υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέτει σε υποχρεωτικό πλαίσιο τη θεσμοθέτηση της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού από όλα τα κράτη μέλη.

Το έντονο ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων για θέματα επιδιόρθωσης, επισκευής και επαναχρησιμοποίησης, επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλης Γεράνης. Όπως είπε, σκοπός του Συνδέσμου είναι η καθιέρωση της διοργάνωσης, η δημιουργία ενός ετήσιου θεσμού αλλά και η διατήρηση της συγκεκριμένης δράσης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

«Στα περίπτερα που στήθηκαν στο πλαίσιο του φεστιβάλ, οι επισκέπτες μπορούσαν να δουν πώς να επισκευάσουν ή να επιδιορθώσουν διάφορα αντικείμενα, από ποδήλατα και παλιά έπιπλα μέχρι μικρές συσκευές» τόνισε ο κ. Γεράνης, ενώ ανέφερε ότι μικρά παιδιά έφεραν παλιά σπασμένα τους παιχνίδια, τα τοποθέτησαν σε ένα ισχυρό φελιζόλ, τα στερέωσαν με σιλικόνη και έφτιαξαν ένα τεράστιο εντυπωσιακό έκθεμα που θα βαφτεί και θα παρουσιαστεί στα περιβαλλοντικά πάρκα της Θέρμης και του Δερβενίου. Εξάλλου λειτούργησαν εργαστήρια εκπαίδευσης του κοινού για τη διαλογή των αποβλήτων στην πηγή.

«Το βασικό για εμάς είναι ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε την κουλτούρα των συμπολιτών μας έτσι ώστε να έχουμε καταναλωτική συνείδηση. Η επαναχρησιμοποίηση όλων των αντικειμένων είναι μια πράξη ευθύνης και το αίσθημα της δημιουργίας είναι πολύ θετικό στοιχείο. Πρέπει πλέον συνειδητά να γνωρίζουμε ότι κανένα αντικείμενο δεν είναι για πέταμα χωρίς να σκεφτούμε πρώτα τι άλλο μπορεί να γίνει» συμπλήρωσε.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης διατύπωσε πρόταση για τη διοργάνωσή του το 2026 από τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, από κοινού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ