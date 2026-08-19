Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΧΠ-ΑΠΕ) αντικαθιστά το παρωχημένο καθεστώς του 2008, εισάγοντας ένα αυστηρότερο και σαφέστερο ρυθμιστικό πλαίσιο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα έως το 2050. Η απόφαση που υπέγραψε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στοχεύει στην ισορροπία ανάμεσα στην ενεργειακή μετάβαση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του τοπίου, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Καθεστώς αποκλεισμού και όρια για τα φωτοβολταϊκά

Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, θεσπίζεται ενιαίο καθεστώς αποκλεισμού σε όλη την επικράτεια. Απαγορεύεται η εγκατάστασή τους σε περιοχές Natura 2000, δάση, δασικές εκτάσεις, υγροτόπους Ραμσάρ, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση, Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, ζώνες υδροληψίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, Περιοχές Άνευ Δρόμων και ακτές κολύμβησης.

Ειδικά για τα πλωτά συστήματα, εξαιρούνται επιπλέον τα καταδυτικά πάρκα, τα νεότερα ναυάγια και οι περιοχές αγκυροβολίας. Παράλληλα, εισάγεται για πρώτη φορά οριζόντιο ανώτατο όριο κάλυψης 1,5% της συνολικής έκτασης σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, με σκοπό τη διαφύλαξη της αγροτικής γης.

Αυστηρές απαγορεύσεις στην εγκατάσταση αιολικών

Στον τομέα των αιολικών πάρκων, αποκλείεται πλήρως η τοποθέτησή τους στην Αττική, τη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης, σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, στους πυρήνες εθνικών δρυμών, σε Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, απάτητες παραλίες, ιστορικά μνημεία και στις τουριστικές ζώνες κατηγορίας Α και Β του νέου Χωροταξικού για τον Τουρισμό.

Ειδικές προβλέψεις για τα νησιά και τις περιοχές Natura

Στο νησιωτικό χώρο, η φέρουσα ικανότητα για αιολικά διατηρείται στο 4% της έκτασης ανά Δημοτική Ενότητα, ενώ για νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων ισχύουν επιπλέον περιορισμοί.

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση απαιτείται πλέον ειδική μελέτη τοπίου, ενώ η εγκατάσταση σε ζώνες Natura 2000 για την ορνιθοπανίδα επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση, εφόσον προβλέπεται από Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και το αιολικό δυναμικό ξεπερνά τα 7,5 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και αναπτυξιακοί στόχοι

Το νέο πλαίσιο επικαιροποιεί επίσης τους κανόνες για τη βιομάζα, το βιοαέριο, τη γεωθερμία και τα μικρά υδροηλεκτρικά, λειτουργώντας συνδυαστικά με τα νέα χωροταξικά για τον Τουρισμό και τη Βιομηχανία.

Όπως υπογράμμισε η ηγεσία του ΥΠΕΝ, στόχος είναι η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας με καθαρή ενέργεια, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συναίνεση.