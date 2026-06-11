Το κλιματικό φαινόμενο El Niño (Ελ Νίνιο), το οποίο συνδέεται άρρηκτα με ακραίες ξηρασίες, καταστροφικές πλημμύρες και θερμοκρασίες-ρεκόρ σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει ήδη ξεκινήσει από τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με σημερινή (11/6) ανακοίνωση της αμερικανικής Υπηρεσίας Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας (NOAA).

Το El Niño αποτελεί μια φυσική κλιματική έξαρση που ανεβάζει τη θερμοκρασία στην επιφάνεια των υδάτων του κεντρικού και ανατολικού Ειρηνικού Ωκεανού, κοντά στη ζώνη του Ισημερινού. Η διαδικασία αυτή πυροδοτεί εκτεταμένες μεταβολές στα συστήματα των ανέμων, της ατμοσφαιρικής πίεσης και των βροχοπτώσεων σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Προβλέψεις για ένταση ιστορικών διαστάσεων

Οι επιστήμονες εμφανίζονται όλο και πιο βέβαιοι ότι η φετινή χρονιά θα σημαδευτεί από ένα ιδιαίτερα έντονο επεισόδιο.

Η NOAA εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 63% να εκδηλωθεί ένα εξαιρετικά σφοδρό φαινόμενο το τρίμηνο Νοεμβρίου – Ιανουαρίου. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ από το 1950, όταν και ξεκίνησαν οι επίσημες μετρήσεις.

Σε χθεσινή (10/6) του δήλωση στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κλίματος Copernicus, Κάρλο Μπουοντέμπο, επεσήμανε ότι οι πιθανότητες γέρνουν ξεκάθαρα προς ένα μέτριο έως ισχυρό επεισόδιο, το οποίο ενδέχεται να εξελιχθεί σε ισχυρό έως και δυνητικά πρωτοφανές.

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις από το El Niño και το ορόσημο του 2027

Αν και κάθε κύκλος του El Niño παρουσιάζει μοναδικά χαρακτηριστικά, η κορύφωσή του τοποθετείται παραδοσιακά προς τα τέλη του έτους, ακολουθώντας ορισμένα γνώριμα μοτίβα.

Συγκεκριμένα, αναμένονται σοβαρά φαινόμενα ξηρασίας σε τμήματα του Αμαζονίου, της Αυστραλίας και της Ινδονησίας, ανατροπές στους μουσώνες της Ινδίας, καθώς και έντονες αυξομειώσεις των βροχοπτώσεων σε όλες τις τροπικές ζώνες.

Στη συνέχεια, η συσσωρευμένη θερμότητα από τις ωκεάνιες μάζες απελευθερώνεται σταδιακά στην ατμόσφαιρα. Η αργή αυτή διάχυση ενδέχεται να συνεχίσει να ωθεί προς τα πάνω τον υδράργυρο και κατά τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί μετεωρολόγοι εκφράζουν έντονους φόβους ότι το 2027 θα αποτελέσει το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του πλανήτη, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ.