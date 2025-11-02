Στην Ισπανία, στα βουνά της Χαέν, ο φωτογράφος Άνχελ Ιντάλγκο απαθανάτισε ένα εξαιρετικά σπάνιο ιβηρικό λύγκα – μέλος της οικογένειας “Lynx pardinus” – που πάσχει από λευκισμό, μια γενετική πάθηση που προκαλεί απώλεια χρωματισμού.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία, αποτυπώνει μια εικόνα που δεν έχει παρατηρηθεί ξανά τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν.

Το «λευκό φάντασμα» του μεσογειακού δάσους, είναι η ευρηματική ονομασία που επέλεξε ο Ισπανός φωτογράφος, για τον σπάνιο λύγκα. Η ακριβής τοποθεσία όπου εντοπίστηκε το ζώο στην άγρια φύση παραμένει μυστική.

Ο λευκισμός είναι μια γενετική κατάσταση που προκαλεί μερική απώλεια χρωστικής (σ.σ. μελανίνης) σε ζώα, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν λευκά ή αχνά σημεία στο δέρμα, τα φτερά ή το τρίχωμά τους.

Ο ιβηρικός λύγκας ζει σε γεωγραφικές περιοχές όπως η Σιέρα Μορένα, τα Όρη του Τολέδο, η ισπανο-πορτογαλική λεκάνη του Γκουαντιάνα και η Ντονιάνα.

Είναι από τα πιο σπάνια αιλουροειδή στον κόσμο, βρίσκεται στο χείλος της εξαφάνισης μετά την πτώση του πληθυσμού του κάτω από 100 ζώα, πριν από δύο δεκαετίες.

Παρά τις προσπάθειες διατήρησης του είδους από τις ισπανικές και πορτογαλικές αρχές, εξακολουθεί να θεωρείται «ευάλωτος» από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης.