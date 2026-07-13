Η τάφρος «Καλυψώ» (επίσημα Φρέαρ των Οινουσσών) είναι το βαθύτερο σημείο ολόκληρης της Μεσογείου.

Η τοποθεσία βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πύλου. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις το βάθος του σημείου φτάνει τα 5.109 μέτρα, ενώ άλλοι το προσδιορίζουν στα 5.112.

Πρόκειται για ένα «κλειστό βύθισμα» με απότομο, κλιμακωτό ανάγλυφο και ασθενή ρεύματα. Λόγω της μορφολογίας της, η τάφρος ευνοεί τη συσσώρευση απορριμμάτων. Επιστημονικές αποστολές έχουν εντοπίσει σημαντική συγκέντρωση σκουπιδιών (πλαστικά, δίχτυα κ.α.) στον πυθμένα της.

Οι ειδικοί – ανάμεσα στους οποίους και Έλληνες – κατέγραψαν στον βυθό, πλαστικά μπουκάλια, ποτήρια του καφέ, πλαστικές σακούλες, κουτάκια αναψυκτικών και άλλα απορρίμματα. Μάλιστα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πυκνότητα σκουπιδιών που έχει βρεθεί σε βάθη μεγαλύτερα των 2 χιλιομέτρων παγκοσμίως.

Η έρευνα αποδεικνύει ότι δυστυχώς οι συνέπειες της ανθρώπινης παρέμβασης φθάνουν ακόμα και στα πιο απρόσιτα μέρη του πλανήτη μας.

Για την ιστορία, η πρώτη προσέγγιση στο βαθύτερο σημείο πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1965. Ήταν η πρώτη επανδρωμένη αποστολή με το γαλλικό βαθυσκάφος «Archimède». Η ομάδα κατέγραψε ένα μέγιστο βάθος της τάξης των 5.110 μέτρων

Τον Γενάρη του 2020, το «Caladan Oceanic» ξεκίνησε το δεύτερο χρόνο των καταδύσεών του με το βαθυσκάφος του, το «DSV Limiting Factor» με πιλότο τον Βίκτορ Βεσκόβο.

Στις 10 Φεβρουαρίου ο Βίκτορ Βεσκόβο μαζί με τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ του Μονακό προσέγγισαν τον πυθμένα του φρέατος των Οινουσσών, υπολογίζοντας εκ νέου το βάθος στα 5.109 μέτρα ±1 μέτρο επαληθεύοντας ουσιαστικά την μέτρηση της Γαλλικής αποστολής του 1965 χρησιμοποιώντας πολλούς αισθητήρες μέτρησης.

Πλάνα από την αποστολή του 2020: