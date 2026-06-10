Ένα συγκινητικό βίντεο ανέβηκε στα κοινωνικά δίκτυα με έναν 13χρονο γορίλα που λέγεται Kiyomasa, ο οποίος με τη στάση του θυμίζει περισσότερο άνθρωπο παρά πίθηκο.

Ο πεδινός γορίλας που ζει στον ζωολογικό κήπο Higashiyama στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας, έχει μετατραπεί τις τελευταίες ώρες σε παγκόσμιο viral φαινόμενο, όχι εξαιτίας κάποιας επίδειξης δύναμης ή εντυπωσιακής συμπεριφοράς, αλλά λόγω μιας στιγμής που θύμισε σε εκατομμύρια ανθρώπους τον ίδιο τους τον εαυτό.

Το βίντεο του γορίλα που θυμίζει άνθρωπο

Το συγκεκριμένο βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού καταγράφει τον γορίλα να κάθεται μόνος του σε ένα σημείο του περιβόλου, λίγη ώρα αφότου φέρεται να είχε έντονη αντιπαράθεση με θηλυκή σύντροφό του. Με το χέρι στο στόμα, το βλέμμα χαμένο στο κενό και το σώμα του ακίνητο, ο Kiyomasa μοιάζει να αναλογίζεται όσα προηγήθηκαν.

Η εικόνα είναι τόσο ανθρώπινη ώστε χιλιάδες χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα δυσκολεύτηκαν να πιστέψουν ότι πρόκειται απλώς για ένα ζώο που ξεκουράζεται.

In Japan, a gorilla named Kiyomasa got into a fight with his mate. She kicked him out of their enclosure at the zoo, and he was later spotted sitting alone, seemingly rethinking his life choices pic.twitter.com/5FbIrCfEKF — Nature Unedited (@NatureUnedited) June 9, 2026

Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral σε X, Reddit και άλλες πλατφόρμες. Χρήστες από όλο τον κόσμο σχολίασαν ότι ο γορίλας έμοιαζε με κάποιον που μόλις είχε χάσει μια οικογενειακή διαμάχη ή προσπαθούσε να καταλάβει τι πήγε στραβά σε έναν καυγά.

«Έχουμε βρεθεί όλοι εκεί», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι παρομοίασαν τη στάση του με άνθρωπο που κάθεται μόνος του μετά από λογομαχία, επαναλαμβάνοντας στο μυαλό του κάθε λέξη που ειπώθηκε. Στο Reddit, το σχετικό βίντεο συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες θετικές ψήφους μέσα σε λίγες ώρες, με πολλούς να σχολιάζουν ότι ο Kiyomasa δείχνει «βαθιά εσωστρεφής» και «τρομακτικά εκφραστικός».

Καθώς το κλιπ εξαπλωνόταν στο X, οι χρήστες κατέκλυσαν την ενότητα σχολίων με αστεία και συγκρίσεις με τις ανθρώπινες σχέσεις.

«Έτσι φαίνομαι όταν το παρακάνω με ένα αστείο με τη γυναίκα μου», έγραψε ένας χρήστης.

«Ο άντρας μου κάνει την ίδια ακριβώς έκφραση όταν χάνει έναν καβγά μαζί μου και μετακινείται στο άλλο δωμάτιο. Κατά τη γνώμη μου, είναι παγκόσμιο!!» σχολίασε κάποιος άλλος.

«Ο Κιγιομάσα πρέπει να είναι ο πιο αστείος γορίλας που υπήρξε ποτέ. Η πιο οικεία γαμημένη στιγμή που υπήρξε ποτέ και γίνεται όλο και πιο viral», είπε ένας τρίτος χρήστης.

Ένας άλλος αστειεύτηκε: «Ο τύπος είναι πολύ άνθρωπος για να κολλήσει σε ζωολογικό κήπο. Έχει περισσότερα στο κεφάλι του από τους μισούς ανθρώπους στο EBT».

Ο γιος του διάσημου Shabani

Ο Kiyomasa δεν είναι άγνωστος στους φίλους των ζώων στην Ιαπωνία. Είναι γιος του διάσημου ασημόραχου γορίλα Shabani, ο οποίος είχε αποκτήσει διεθνή φήμη πριν από μερικά χρόνια λόγω της εντυπωσιακής εμφάνισής του και είχε χαρακτηριστεί ακόμη και «ο πιο όμορφος γορίλας του κόσμου».

Αυτή τη φορά όμως η δημοσιότητα δεν προήλθε από την εμφάνιση αλλά από κάτι βαθύτερο: την αίσθηση ότι οι συναισθηματικές αντιδράσεις των μεγάλων πιθήκων μοιάζουν εντυπωσιακά με τις δικές μας.

Γεννημένος την 1η Νοεμβρίου 2012, ο Κιγιομάσα είναι ήδη γνωστός στους επισκέπτες ζωολογικών κήπων στην Ιαπωνία και δεν είναι άγνωστος στο προσκήνιο.

Ως γορίλας των δυτικών πεδινών, ανήκει σε ένα εξαιρετικά σημαντικό είδος που έχει από καιρό γοητεύσει τους ερευνητές λόγω της νοημοσύνης του, της κοινωνικής συμπεριφοράς του και της στενής εξελικτικής του σχέσης με τους ανθρώπους.

Ο Kiyomasa προέρχεται από μια απίστευτα υψηλού προφίλ γενεαλογία πρωτευόντων θηλαστικών. Ενώ το διαδίκτυο αντιμετωπίζει το υλικό με κωμικό τρόπο, η συμπεριφορά υπογραμμίζει τη βαθιά συναισθηματική πολυπλοκότητα των μεγάλων πιθήκων, οι οποίοι μοιράζονται περίπου το 98% του DNA τους με τους ανθρώπους.

Οι βιολόγοι έχουν από καιρό διαπιστώσει ότι αυτά τα άκρως κοινωνικά φυτοφάγα ζώα διαθέτουν ένα εκλεπτυσμένο συναισθηματικό φάσμα, ζώντας σε στενά συνδεδεμένες μονάδες όπου εκφράζουν τακτικά στοργή, περιέργεια, ζήλια και θλίψη.

He’s famous for his very handsome mannerisms. pic.twitter.com/iV3ZfNQbJ7 — 千手🇯🇵 (@artsenju518) June 9, 2026

Όταν οι γορίλες μάς θυμίζουν πόσο κοντινοί συγγενείς είμαστε

Οι γορίλες ανήκουν στους μεγάλους πιθήκους και μοιράζονται με τον άνθρωπο ένα τεράστιο ποσοστό γενετικού υλικού. Εδώ και δεκαετίες οι επιστήμονες καταγράφουν πολύπλοκες κοινωνικές συμπεριφορές, συναισθηματικούς δεσμούς, πένθος, συμφιλίωση και εκδηλώσεις ενσυναίσθησης μέσα στις ομάδες τους.

Παρότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι πραγματικά σκεφτόταν ο Kiyomasa τη στιγμή που καταγράφηκε από την κάμερα, η στάση του λειτούργησε ως υπενθύμιση του πόσο λεπτή είναι μερικές φορές η γραμμή που χωρίζει την ανθρώπινη και τη ζωική συμπεριφορά.

Ίσως γι’ αυτό το βίντεο άγγιξε τόσους ανθρώπους. Δεν είδαν απλώς έναν γορίλα να κάθεται μόνος. Είδαν μια εικόνα απογοήτευσης, περισυλλογής και συναισθηματικής φόρτισης που θα μπορούσε να ανήκει σε οποιονδήποτε άνθρωπο μετά από έναν δύσκολο καυγά.