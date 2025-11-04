Η Βραζιλία κατέγραψε το 2024 τη μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών αερίων τα οποία προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου σε ετήσια βάση από το 2009, κυρίως χάρη στην επιβράδυνση της αποψίλωσης των δασών, σύμφωνα με δεδομένα που είδαν το φως της δημοσιότητας χθες Δευτέρα, μερικές ημέρες πριν από την έναρξη της COP30.

Οι ακαθάριστες εκπομπές στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής υποχώρησαν κατά 16,7% την περασμένη χρονιά σε σύγκριση με το 2023, σύμφωνα με υπολογισμούς του δικτύου βραζιλιάνικων ΜΚΟ Παρατηρητήριο του Κλίματος.

Οι αριθμοί αυτοί χαρακτηρίζονται καλή είδηση για την κυβέρνηση του κεντροαριστερού προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος θα είναι ο οικοδεσπότης από τη 10η Νοεμβρίου, της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα, της COP30, στην πόλη Μπελέμ, στον Αμαζόνιο.

«Τα νέα δεδομένα αντανακλούν τον αντίκτυπο του γεγονότος ότι η κυβέρνηση ανέκτησε τον έλεγχο της αποψίλωσης των δασών», η οποία είχε αφεθεί «εσκεμμένα ανεξέλεγκτη» την περίοδο που άσκησε την εξουσία ο ακροδεξιός προκάτοχος του Λούλα, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, παρατήρησε το δίκτυο σε ανακοίνωσή του.

Κατά τη διάρκεια της θητείας αυτού του τελευταίου, η καταστροφή των δασών αυξήθηκε κατά πολύ, ειδικά στον Αμαζόνιο, όπου η πυκνή βλάστηση διαδραματίζει καίριο ρόλο στην απορρόφηση των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η αποψίλωση του μεγαλύτερου τροπικού δάσους του πλανήτη μειώνεται συνεχώς αφότου επέστρεψε στην εξουσία ο Λούλα για τρίτη θητεία το 2023, μετά το πρώτο πέρασμά του από την προεδρία για δυο θητείες (2003-2010).

Υποχώρησε κατά 11% την περίοδο αναφοράς από τον Αύγουστο του 2024 ως τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς που δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα.

Παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την περασμένη χρονιά, «τα δεδομένα για τη βραζιλιάνικη οικονομία το 2025 (…) δεν επιτρέπουν αισιόδοξες προβλέψεις» ως προς την τήρηση των δεσμεύσεων της Βραζιλίας για τη μείωση των εκπομπών της το τρέχον έτος, μετρίασε ωστόσο το Παρατηρητήριο.

Άσκησε εξάλλου εκ νέου έντονη κριτική στο γεγονός ότι ο Λούλα υποστηρίζει πελώριο έργο εξερεύνησης για τον εντοπισμό κοιτασμάτων πετρελαίου σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Αμαζονίου, ενώ τα ορυκτά καύσιμα είναι η κυριότερη πηγή εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου σε παγκόσμια κλίμακα.

Εξερευνητική γεώτρηση της δημόσιας επιχείρησης Petrobras άρχισε τον Οκτώβριο, μετά το πράσινο φως της υπηρεσίας προστασίας του περιβάλλοντος IBAMA.

Αντιμέτωπος με σφοδρές επικρίσεις και αντιδράσεις οικολόγων, ο πρόεδρος Λούλα επιχειρηματολογεί ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο θα χρηματοδοτήσουν την ενεργειακή μετάβαση.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Επιμέλεια: Α.Α.