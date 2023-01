Οι 15 τρόποι που τα σκυλιά δείχνουν την αγάπη τους

Ο σκύλος συντροφεύει τον άνθρωπο από τις απαρχές της ιστορικής του πορείας. Η αφοσίωση, η αγάπη, η προσφορά των τετράποδων φίλων μας είναι το βάλσαμο στις στιγμές της αγωνίας και της μοναξιάς μας.



Όποιος είχε την τύχη να χαρεί τη συντροφιά ενός σκύλου στη ζωή του, μπορεί να αισθανθεί την ευλογία μιας τέτοιας εμπειρίας.

Ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι ο σκύλος βρίσκεται κοντά στον άνθρωπο για να επιβιώσει. Αλλά, μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο; Πόσο αδικεί μια τέτοια άποψη αυτά τα πλάσματα;

Ο Gregory Berns, νευροεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Emory, διεξήγαγε ένα ερευνητικό πείραμα, αμφισβητώντας την υπόθεση ότι οι σκύλοι προσποιούνται ότι αγαπούν τους ανθρώπους στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν τροφή.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πειράματος, απεικόνισαν με τη βοήθεια μαγνητικού τομογράφου τη δραστηριότητα του εγκεφάλου 15 σκύλων, τη στιγμή που λάμβαναν επαίνους και λιχουδιές αντίστοιχα.

Οι ειδικοί συνέκριναν τα ευρήματα και διαπίστωσαν ότι οι 13 από τους 15 σκύλους ήταν εξίσου ή περισσότερο ενθουσιασμένοι, όταν λάμβαναν κάποιον έπαινο, σε σχέση με τη στιγμή που λάμβαναν τροφή.



Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο σκύλος σας σάς αγαπάει περισσότερο από τις λιχουδιές.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που κάποιος θα προσπαθήσει να σας πει ότι οι σκύλοι δεν είναι ικανοί να αγαπούν, μπορείτε να του απαντήσετε και με αποδείξεις ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Πώς, όμως, τα σκυλιά σάς δείχνουν την αγάπη τους;

Όπως διαβάζουμε στο einsteinpets, δεδομένου ότι τα σκυλιά δεν μπορούν να πουν «σ’ αγαπώ», βρίσκουν υπέροχους, γλυκούς και συχνά αστείους τρόπους, για να σας δείξουν ότι σας συμπαθούν, σας αγαπούν, σας θεωρούν μέρος της αγέλης και σας εμπιστεύονται.

Ακολουθούν 15 εκδηλώσεις αγάπης του σκύλου σας:

1. Δε σταματούν να σας γλείφουν

Το γλείψιμο είναι ίσως ένας από τους πιο προφανείς τρόπους με τους οποίους τα σκυλιά δείχνουν τη στοργή τους.

2. Ακουμπούν με όλο το βάρος πάνω σας

Όταν ο σκύλος σας ακουμπάει με όλο του το βάρος στα πόδια σας, σας δείχνει ότι σας εμπιστεύεται απόλυτα, καθώς σας βλέπει ως προστάτη.

Ο σκύλος σας μπορεί να το κάνει αυτό και για παρηγοριά, όταν νιώθει φόβο, αλλά όταν το κάνει αυτό σε στιγμές γαλήνης και ηρεμίας, είναι σαν να σας δίνει μια μεγάλη αγκαλιά.

3. Σας φέρνουν τα παιχνίδια τους

Ο σκύλος σας σας φέρνει συνεχώς τα παιχνίδια του; Το να σας δείχνει τα πολύτιμα υπάρχοντά του είναι σίγουρα μια ένδειξη αγάπης και αφοσίωσης.

Μπορεί ακόμη να σας τα φέρνει ως δώρα, αφού σας βλέπει ως επικεφαλής του σπιτιού.

Αν το παιχνίδι είναι χαλασμένο, μπορεί να σας ζητά έμμεσα να το επισκευάσετε – ένα σημάδι ότι σας εμπιστεύεται για αυτήν τη σημαντική εργασία.

Επιπλέον, το να θέλει να παίζει μαζί σας είναι αναμφίβολα ένα σημάδι ότι είστε πολύ σημαντικοί για αυτόν.

4. Σας σπρώχνουν με τη μύτη τους

Το σκούντημα της μύτης μπορεί να σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα: «δώσε μου προσοχή», «χάιδεψέ με» ή «σ’ αγαπώ».

Σε κάθε περίπτωση είναι σημάδι ότι ο σκύλος σας θέλει να είναι κοντά σας και επιθυμεί σωματική επαφή.

5. Αναστενάζουν

Έχει βγάλει ποτέ ο σκύλος σας έναν μεγάλο αναστεναγμό, αφού έχει βολευτεί δίπλα σας;

Οι αναστεναγμοί, τα βογγητά και παρόμοιες αντιδράσεις είναι σημάδια ικανοποίησης στα σκυλιά. Όταν ακούτε τον τριχωτό σας φίλο να το κάνει αυτό, σημαίνει ότι είναι ευτυχισμένος.

6. Σας κοιτούν στα μάτια

Αν κάποιος σας αγχώνει, το τελευταίο πράγμα που θέλετε να κάνετε είναι να τον κοιτάξετε στα μάτια! Τα επίμονα βλέμματα προορίζονται για ανθρώπους με τους οποίους νιώθουμε πολύ άνετα. Και το ίδιο ισχύει και για τα σκυλιά.

Στην πραγματικότητα, η διατήρηση της οπτικής επαφής με τον σκύλο σας βοηθάει στην εμβάθυνση του δεσμού σας. Όταν το κουτάβι σας σας κοιτάζει, ο εγκέφαλός του απελευθερώνει ωκυτοκίνη, γνωστή και ως «η ορμόνη της αγάπης».



7. Θέλουν να κοιμούνται κοντά σας

Οι σκύλοι κατάγονται από τους λύκους. Παρόλο που έχουν εξημερωθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, κάποια πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Ένα από αυτά τα πράγματα είναι η προδιάθεσή τους να κοιμούνται σε αγέλες για προστασία.

Αν ο σκύλος σας νιώθει την ανάγκη να κοιμηθεί στο κρεβάτι σας ή τουλάχιστον στο δωμάτιό σας, είναι επειδή σας βλέπει ως μέλος της αγέλης, ως μέλος της οικογένειας.

8. Σας δείχνουν την κοιλιά τους

Καμία κίνηση δε σημαίνει «σε εμπιστεύομαι πραγματικά» περισσότερο από το να κυλιστεί το κουτάβι σας ανάσκελα και να ζητήσει να του τρίψετε την κοιλιά.

Δεδομένου ότι η κοιλιά ενός σκύλου είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα μέρη του σώματός του, αυτή η πράξη τον βάζει σε κατάσταση απόλυτης ευαλωτότητας- ένδειξη βαθιάς αγάπης και εμπιστοσύνης προς εσάς.

9. Σας ακολουθούν παντού

Δεδομένου ότι είναι αγελαία ζώα, τα σκυλιά θέλουν πάντα να είναι μαζί σας. Είναι μέρος του γενετικού τους προγραμματισμού να σας ακολουθούν παντού, επειδή σας θεωρούν μέρος της αγέλης τους.

Ενδέχεται, βέβαια, να το κάνουν, επειδή απολαμβάνουν την παρέα σας ή επειδή υποφέρουν από άγχος αποχωρισμού.

10. Σας χαμογελούν

Ναι, τα σκυλιά χαμογελούν! Αν έχετε δει ποτέ τον σκύλο σας να σας δείχνει τα μαργαριταρένια δόντια του και είχατε την εντύπωση ότι σας χαμογελά, μάλλον είχατε δίκιο!

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το παρατηρούν, αλλά είναι κι αυτός ένας τρόπος για να εκφράσει ο σκύλος τη στοργή του.

11. Σηκώνουν τα φρύδια τους

Έχετε δει ποτέ το σκύλο σας να σηκώνει το φρύδι προς το μέρος σας; Προσέξτε το!

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences έδειξε ότι μετά από χιλιάδες χρόνια εξημέρωσης, οι σκύλοι έχουν αναπτύξει έναν ειδικό μυ των ματιών, για να επικοινωνούν καλύτερα με τους ανθρώπους. Είναι σε θέση να κινούν τα φρύδια τους και να κάνουν αυτή τη θλιμμένη, γλυκιά γκριμάτσα κουταβιού που μας κάνει να λιώνουμε. Οι λύκοι, αντίθετα, δεν έχουν αυτή την ικανότητα.

Και μαντέψτε! Το να σηκώσετε κι εσείς το φρύδι στο σκύλο σας είναι ένας τρόπος να του πείτε με τη σειρά σας ότι τον αγαπάτε!

12. Κουνάνε την ουρά τους

Η ουρά του σκύλου σας μεταφέρει πολλά μηνύματα: «είμαι νευρικός», «είμαι ενθουσιασμένος», «σας αγαπώ».

Βέβαια, μπορεί να μην είναι πάντα κάτι καλό. Αλλά, αν η ουρά του σκύλου σας είναι χαλαρή, σηκωμένη στο μέσο περίπου του ύψους του, κινείται κυκλικά και προκαλεί κούνημα ολόκληρου του σώματος – αυτό είναι ένα σίγουρο σημάδι ότι ο σκύλος σας είναι χαρούμενος και ενθουσιασμένος που σας βλέπει!

13. Ζηλεύουν

Ζηλεύει ο σκύλος σας, αν δείχνετε προσοχή σε άλλους ανθρώπους ή κατοικίδια στο σπίτι; Στη γλώσσα των σκύλων (όπως ακριβώς και στην ανθρώπινη γλώσσα) η ζήλεια είναι ένα σημάδι ότι ο σκύλος σας θέλει πραγματικά την προσοχή σας και θέλει να την κρατήσει όλη για τον εαυτό του.

14. Κλέβουν τα παπούτσια και τις κάλτσες σας

Αν ο σκύλος σας κάνει επιδρομή στα άπλυτα επιλέγοντας τα πιο δύσοσμα ρούχα σας, όπως τα βρώμικα παπούτσια σας και τις ιδρωμένες κάλτσες σας, σας αγαπά αληθινά.

Δείχνει ότι του λείπατε κατά τη διάρκεια της απουσίας σας και δε χορταίνει τη μοναδική σας μυρωδιά. Όσο πιο έντονη τόσο το καλύτερο!

Δεν πειράζει να αποθαρρύνετε αυτή του τη συμπεριφορά, αλλά να θυμάστε ότι ο σκύλος σας το κάνει από αγάπη.

15. Αναγνωρίζουν το όνομά σας

Γνωρίζετε ότι οι σκύλοι μαθαίνουν τα ονόματά τους. Και πιθανότατα έχετε παρατηρήσει, αν έχετε πολλά σκυλιά, ότι μαθαίνουν και τα ονόματα των άλλων.

Αλλά ξέρατε ότι μπορούν να μάθουν και τα ονόματα των ανθρώπων που συμπαθούν; Όταν τα σκυλιά ακούνε τα ονόματα ανθρώπων που τους αρέσουν, ενθουσιάζονται με τη σκέψη ότι μπορεί να εμφανιστούν μπροστά τους.

Τα σκυλιά, οι πιστοί μας σύντροφοι, δε μας αγαπούν απλώς, αλλά φαίνεται πως συνεχώς εφευρίσκουν τρόπους για να μάς δείξουν την αγάπη τους.

Οι τετράποδοι φίλοι μας δεν είναι μόνο ένοικοι του σπιτιού μας, είναι επάξια και ένοικοι της καρδιάς μας.

Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν υπάρχουν αγγελικά πλάσματα. Μα σίγουρα δε θα παραξένευε τους περισσότερους, αν μάς έλεγαν ότι οι άγγελοι έχουν ουρά, γλυκιά μουσούδα και υπέροχο παραπονιάρικο βλέμμα.

