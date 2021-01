Ο διάσημος στοχαστής για τα δικαιώματα των ζώων Gary Francione σε εκδήλωση της Φιλοσοφικής

Ένας καθηγητής διεθνούς κύρους, γνωστός για το έργο του σχετικά με τα δικαιώματα των ζώων, θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή ομιλία με ελεύθερη πρόσβαση για το ελληνικό κοινό την Παρασκευή 22/1/21, στις 19:15. Πρόκειται για τον Gary Francione, ο οποίος αποδέχτηκε τη σχετική πρόσκληση του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

O Aμερικάνοςκαθηγητήςκατέχειτοντίτλοτου Distinguished Professor of Law and Nicholas deB.Katzenbach Scholar of Law and Philosophy στο Rutgers School of Law του Rutgers University πουβρίσκεταιστο New Jersey.Διδάσκει θέματα σχετικά με τη νομοθεσία και τα δικαιώματα των ζώων για περισσότερα από 25 χρόνια, ενώ είναι παγκοσμίως γνωστός για τις διαλέξεις, τα βιβλία του και την αρθρογραφία σε πολυάριθμες χώρες, ξεχωρίζοντας για την κριτική που ασκεί στη νομοθεσία της ευζωίας των ζώων και στο καθεστώς ιδιοκτησίας των ζώων.

Η διάλεξη γίνεται στο πλαίσιο του νεοσύστατου Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία" το οποίο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και των The Animals and Society Institute και The Humane Society Institute for Science and Policy του Humane Society of the United States.

H διάλεξη είναι προσβάσιμη ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο την ημέρα και την ώρα της εκδήλωσης.

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m23bf6c200d8156c25ba6a738a21cfe69

