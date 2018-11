Πρόγραμμα περίθαλψης αδέσποτων ζώων στον Δήμο Βόλβης

Με ιδιαίτερη επιτυχία, ο δήμος Βόλβης έφερε σε πέρας για μια ακόμα χρονιά, το πρόγραμμα περίθαλψης αδέσποτων ζώων, σε συνεργασία με τη διεθνή φιλοζωική οργάνωση “Vets In ACTION” και εθελοντών.Οι δράσεις, πραγματοποιήθηκαν από τις 15 έως τις 26 Οκτωβρίου 2018, στο Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, που λειτούργησε σε δημοτικό κτίριο στην Κοκκαλού της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας.Ειδικότερα, η δωρεάν στείρωση, εμβολιασμός, αποπαρασίτωση και ηλεκτρονική καταγραφή (τοποθέτηση «τσιπ») εφαρμόσθηκε σε 263 αδέσποτα ζώα (194 σκυλιά και 69 γάτες), τα οποία μεταφέρθηκαν απ’ όλες τις περιοχές του δήμου Βόλβης. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι από αυτά, τα 125 αδέσποτα ζώα «υιοθετήθηκαν» από πολίτες.Τον τελευταίο χρόνο περίπου 1.000 αδέσποτα ζώα, δέχθηκαν την φροντίδα κτηνιάτρων, είτε των μονίμων συνεργατών-κτηνιάτρων του δήμου Βόλβης, είτε των μελών της οργάνωσης “Vets In ACTION”, ενδεικτικός της επιτυχίας που είχε η εφαρμογή του προγράμματος. Ο δήμος Βόλβης για τον σκοπό αυτό, πρόκειται να συνεργαστεί για μια ακόμα διετία με τη διεθνή φιλοζωική οργάνωση.O αρμόδιος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Βασίλης Σιάγκας, ευχαρίστησε την “Vets In ACTION” και τους κτηνιάτρους Konstantin Antov και Liliya Shtabekova για την παροχή υπηρεσιών και ιατρικών υλικών, τους εθελοντές Ζωή Κοντού και Αθανάσιο Ζλάτκο για την πολύτιμη βοήθειά τους και τη συνδρομή της εμπειρίας τους, καθώς και το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Βόλβης, για την προσπάθεια και το ζήλο που επέδειξαν, στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων.