Τα καλοκαιρινά φρούτα και λαχανικά που μπορεί να φάει ο σκύλος μας

Ο σκύλος μας μπορεί να τρώει αρκετά από αυτά τα φρούτα και λαχανικά, ωστόσο η πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητας υποστηρίζει πως δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την βασική διατροφή του.

Ο σκύλος μπορεί να είναι παμφάγο και όχι σαρκοφάγο αλλά έχει ανάγκη στην διατροφή του και το κρέας.

Τα καλοκαιρινά φρούτα και λαχανικά που μπορεί να τρώει ο σκύλος μας είναι:

Καρπούζι – Εξαιρετικό δροσιστικό! Πρέπει όμως να αφαιρέσετε τα κουκούτσια και τη φλούδα.

Πεπόνι – Είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α, B complex και C.

Πράσινα φασόλια – Είναι πλούσια σε βιταμίνη K και C. Μπορείτε να τα κόψετε σε μικρά κομματάκια και αφού τα καταψύξετε, να τα του τα δίνετε για λιχουδιές.

Σπανάκι – Τα φύλλα του είναι πλούσια σε βιταμίνες A, C, B και K. Μπορεί να βοηθήσει σκύλους με στομαχικά προβλήματα μιας και περιέχει πολλές φυτικές ίνες.

Προσοχή! Η μεγάλη ποσότητα λαχανικών μπορεί να αναστατώσει το στομάχι του. Εάν παρατηρήσετε πως κάποια από τα παραπάνω φρούτα ή λαχανικά αναστατώσει το στομάχι του σκύλου σας, μην του ξαναδώσετε. Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός.

Πηγή: govastiletto.gr