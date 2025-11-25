Τι πρέπει να ξέρεις πριν του το δώσεις: Οι λιχουδιές είναι πάντα το κερασάκι στη διατροφή του τετράποδου φίλου μας. Και ποιος μπορεί να αντισταθεί στο λιωμένο τυρί από τοστ, πίτσα ή ένα πλούσιο πλατό;

Οι σκύλοι, φυσικά, δεν μπορούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να τρώνε ό,τι θέλουμε — ειδικά όταν πρόκειται για τυριά.

Μπορεί ο σκύλος να φάει τυρί;

Η απάντηση είναι ναι, αλλά με προσοχή. Το τυρί μπορεί να είναι μια υγιεινή και θρεπτική λιχουδιά, αρκεί να μην αντικαθιστά τα κύρια γεύματα και να δίνεται σε μικρές ποσότητες ανάλογα με το μέγεθος του σκύλου.

Πριν δώσετε οποιοδήποτε είδος, καλό είναι να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο, ιδιαίτερα αν ο σκύλος έχει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Τυριά που είναι φιλικά για σκύλους

Μοτσαρέλα: χαμηλά λιπαρά, εύπεπτη

Cottage cheese: ιδανικό για μικρές λιχουδιές, χαμηλή λακτόζη

Αυτά τα είδη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και για να κρύψετε ένα χάπι ή να ανταμείψετε το σκύλο σας κατά την εκπαίδευση. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, ασβέστιο και βιταμίνες, χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τον οργανισμό.

Τυριά που πρέπει να αποφεύγονται

Μπλε τυριά και ροκφόρ (λόγω μούχλας)

Τυριά με μπαχαρικά, πιπέρι, σκόρδο ή αλκοόλ

Πολύ λιπαρά τυριά, όπως τσένταρ

Πώς να δώσεις τυρί στον σκύλο σου

Ξεκίνα μικρά: Δώσε μόνο ένα μικρό κομμάτι την πρώτη φορά και παρακολούθησε αν εμφανιστούν συμπτώματα όπως εμετός ή διάρροια.

Κόψε μικρά κομμάτια: Ιδανικά για εκπαίδευση ή ως κίνητρο, χωρίς να προκαλεί υπερφαγία.

Σταθερό πρόγραμμα: Δώσε τυρί ανά 1–2 μέρες για να μην επιβαρύνεις το στομάχι του.

Προσοχή στα σημάδια

Περισσότερα αέρια από το συνηθισμένο μπορεί να δείχνουν δυσανεξία στη λακτόζη.

Αύξηση βάρους μέσα σε λίγες εβδομάδες σημαίνει ότι ίσως πρέπει να περιορίσεις την ποσότητα.

Με μέτρο και σωστή επιλογή, το τυρί μπορεί να γίνει μια γευστική και υγιεινή λιχουδιά για τον σκύλο σου. Ακολουθώντας τις οδηγίες του κτηνιάτρου, μπορεί να απολαμβάνει μια νόστιμη και θρεπτική εμπειρία χωρίς κίνδυνο για την υγεία του.

Πηγή: petmou.gr