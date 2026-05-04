Η υγεία της γάτας δεν είναι πάντα εύκολο να «διαβαστεί». Σε αντίθεση με άλλα ζώα, οι γάτες έχουν την τάση να κρύβουν την αδυναμία ή τον πόνο τους – ένα ένστικτο που κληρονόμησαν από τους προγόνους τους στη φύση.

Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές, μικρές αλλαγές στην καθημερινή τους συμπεριφορά είναι το πρώτο και πιο σημαντικό καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά.

Μια γάτα συνήθως έχει σταθερές συνήθειες: κοιμάται, τρώει, παίζει, καθαρίζει σχολαστικά το τρίχωμά της και χρησιμοποιεί κανονικά την άμμο της. Όταν όμως αυτά αλλάζουν, χρειάζεται προσοχή.

Παρακάτω θα δείτε τα 5 πιο συχνά σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι η γάτα σας είναι άρρωστη:

1. Κρύβεται υπερβολικά

Η γάτα αγαπά τις κρυψώνες, όμως όταν παραμένει κρυμμένη για πολλές ώρες ή όλη μέρα και αποφεύγει την επαφή, αυτό μπορεί να δείχνει αδιαθεσία ή πόνο.

2. Σταματά το grooming

Το συστηματικό καθάρισμα του τριχώματος είναι βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς της. Αν παρατηρήσετε θαμπό, λιπαρό ή αχτένιστο τρίχωμα, είναι πιθανό να υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας.

3. Αλλαγές στη χρήση της άμμου

Η ξαφνική αποφυγή της άμμου μπορεί να σχετίζεται είτε με συμπεριφορικούς παράγοντες είτε με προβλήματα στο ουροποιητικό ή στο πεπτικό σύστημα.

4. Δυσοσμία από το στόμα

Η κακή αναπνοή δεν είναι φυσιολογική ένδειξη. Μπορεί να σχετίζεται με οδοντικά προβλήματα ή πιο σοβαρές παθήσεις που χρειάζονται έλεγχο από κτηνίατρο.

5. Γενική αδιαθεσία

Εμετός, αστάθεια, δυσκολία στην κίνηση, αλλαγές στα μάτια ή στην αναπνοή είναι ξεκάθαρα σημάδια ότι χρειάζεται άμεση αξιολόγηση.

Κάθε γάτα έχει τον δικό της χαρακτήρα, όμως εσείς είστε αυτοί που γνωρίζετε καλύτερα τις συνήθειές της. Όταν κάτι «δεν σας κολλάει», η επίσκεψη στον κτηνίατρο είναι πάντα η σωστή επιλογή.

