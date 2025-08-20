Μία πρωτοποριακή δράση, διοργανώνεται από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα σκύλου, στις 26 Aυγούστου.

Πρώτες βοήθειες για σκύλους

Το καινοτόμο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών για Σκύλους, που υλοποιεί ο Ε.Ε.Σ. σε όλη την Ελλάδα, στοχεύει στην εξοικείωση του κοινού με τις Πρώτες Βοήθειες για τους τετράποδους φίλους μας.

Συγκεκριμένα, εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών για σκύλους του Τομέα Σαμαρειτών-Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ., θα πραγματοποιήσουν δωρεάν επιδείξεις Πρώτων Βοηθειών, και παράλληλα θα ενημερώσουν τους πολίτες για το τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα φορητό φαρμακείο για τα κατοικίδιά τους.

Υπενθυμίζεται, ότι οι Πρώτες Βοήθειες για τα ζώα συντροφιάς, είναι απλές ενέργειες που μπορεί και πρέπει να κάνει οποιοσδήποτε, με σκοπό την αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του σκύλου που κινδυνεύει, τη διαφύλαξη της ζωής του, την αποτροπή της επιδείνωσης της κατάστασής του και τη μείωση του πόνου, μέχρι να αναλάβει ο κτηνίατρος.

Η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή δράση θα λάβει χώρα στις 26-08, στην Πλατεία Συντάγματος (πλησίον σταθμού Μετρό), από τις 10:00 το πρωί μέχρι τη 13:00 το μεσημέρι.

Οι πολίτες που θέλουν να παρακολουθήσουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών για σκύλους του Ε.Ε.Σ., μπορούν να συμπληρώσουν την φόρμα ενδιαφέροντος εδώ: https://mitroo.redcross.gr/index.php/forms/civilian_registration

είτε να αποστείλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος (ονοματεπώνυμο, πόλη και στοιχεία επικοινωνίας) στο samareites@redcross.gr είτε τηλεφωνικά στο 210-5248132.