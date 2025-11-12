Οι σκύλοι έχουν μια μοναδική ικανότητα να “διαβάζουν” τον κόσμο γύρω τους – και κυρίως εμάς. Παρατηρούν, προσέχουν τις λεπτομέρειες και πολλές φορές καταλήγουν να μιμούνται συμπεριφορές που βλέπουν καθημερινά στους ανθρώπους τους.

Η Stephanie Liff, κτηνίατρος στη Νέα Υόρκη, εξηγεί ότι η συνεχής εγρήγορση και η ανάγκη για σύνδεση με τον άνθρωπο κάνουν τα σκυλιά εξαιρετικά δεκτικά στο να υιοθετούν συνήθειες που επαναλαμβάνουμε συχνά, ακόμη κι αν αυτές δεν είναι πάντα θετικές.

Ακολουθούν 6 απρόσμενες συμπεριφορές που μπορεί ένα σκυλί να “δανειστεί” από τον κηδεμόνα του — με τρόπους που ίσως δεν είχαμε καν σκεφτεί.

1. Μιμούνται… τη φωνή μας

Κάποια σκυλιά έχουν έντονη ανάγκη να “συμμετέχουν” στη συζήτηση. Αν ζουν με ανθρώπους που τους μιλάνε συχνά, είναι πιθανό να αρχίσουν να “απαντούν” με δικά τους γαβγίσματα ή μικρούς ήχους.

Όπως σημειώνει ο ειδικός στη συμπεριφορά ζώων Russell Harstein, ο σκύλος μπορεί να μπει σε αυτό το παιχνίδι επικοινωνίας, ειδικά αν δει πως το ανταμείβουμε με χαρά. Έτσι γεννιέται αυτή η χαριτωμένη… διαλογική ρουτίνα.

2. Ρυθμίζουν τον ύπνο τους με βάση τον δικό μας

Παρότι οι σκύλοι έχουν διαφορετικές ανάγκες ύπνου από τους ανθρώπους, συχνά συγχρονίζουν το ωράριό τους με το δικό μας.

Αν ξενυχτάμε, θα καθίσουν δίπλα μας. Αν ξυπνάμε αργά, συνήθως θα ακολουθήσουν το ίδιο μοτίβο. Σύμφωνα με τη Liff, αυτό είναι από τις πιο συνηθισμένες “αντιγραφές” που κάνουν οι σκύλοι χωρίς καν να προσπαθήσουν.

3. Δείχνουν την αγάπη τους όπως τους έχουμε μάθει

Ο τρόπος που εκφράζουμε τρυφερότητα γίνεται συχνά μοντέλο και για τα σκυλιά μας.

Η εκπαιδεύτρια Nicole Ellis σημειώνει ότι ένας σκύλος που μεγαλώνει μέσα σε αγκαλιές, χάδια και στενή επαφή, συνήθως αναπτύσσει κι εκείνος παρόμοιο τρόπο να εκδηλώνει την αγάπη του. Αντίστοιχα, ένας πιο διακριτικός άνθρωπος μπορεί να έχει σκύλο που δείχνει την τρυφερότητά του πιο “μαζεμένα”.

4. Συμπαθούν… ή όχι, τους ίδιους ανθρώπους με εμάς

Τα σκυλιά καταλαβαίνουν την ενέργεια μας — ενθουσιασμό, άνεση, αμηχανία, δυσφορία.

Αν χαρούμε με την άφιξη κάποιου στο σπίτι, θα χαρούν κι εκείνα. Αν μας δουν να μαζευόμαστε ή να στρεφόμαστε αμυντικά, πιθανότατα θα υιοθετήσουν την ίδια στάση.

Είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι σκύλοι μας “προστατεύουν”, αλλά και συνδέονται με τους ανθρώπους που αγαπάμε.

5. Ταιριάζουν την κοινωνικότητά τους με τη δική μας

Έρευνες δείχνουν ότι η εξωστρέφεια ή η εσωστρέφεια των ανθρώπων συχνά καθρεφτίζεται και στον σκύλο τους.

Ο εκπαιδευτής Blake Rodriguez εξηγεί ότι τα σκυλιά αντιλαμβάνονται την ενέργεια και τις προθέσεις μας. Έτσι, ένας άνθρωπος που λατρεύει τη φασαρία και τις συναναστροφές συχνά έχει έναν κοινωνικό σκύλο, ενώ ένας πιο “ήρεμος” κηδεμόνας καλλιεργεί αντίστοιχα έναν σκύλο που αγαπά τη χαλαρή ρουτίνα.

6. Μπορούν να απορροφήσουν το άγχος μας

Δυστυχώς, το στρες και η ανησυχία είναι από εκείνες τις συμπεριφορές που μπορούν εύκολα να περάσουν από τον άνθρωπο στο ζώο.

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι φοβίες και το άγχος των κηδεμόνων συχνά αντικατοπτρίζονται στον σκύλο τους. Αν αντιδρούμε με πανικό, ο σκύλος “συγχρονίζεται” μαζί μας, νιώθοντας ότι υπάρχει όντως κάτι επικίνδυνο.

Η καλή πλευρά; Η αυτοπεποίθηση και η σταθερότητα λειτουργούν το ίδιο ισχυρά – οι σκύλοι μας “αντιγράφουν” και αυτές τις θετικές ποιότητες.

Πηγή: topetmou.gr