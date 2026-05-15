Πώς θα ήταν η ζωή σας αν δεν είχατε την όραση σας; Πώς θα ήταν η καθημερινότητα σας αν ήσασταν ένα άτομο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού; Άραγε θα υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να σας βοηθήσει; Ναι, είναι η απάντηση. Ένας σκύλος – βοηθός θα ήταν τα μάτια και το στήριγμα σας σε όλα τα πράγματα που θέλετε να κάνετε.

Την υποστήριξη που παρέχει ένα τέτοιο ζώο σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα θα προσπαθήσει να δείξει στο κοινό «ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός ΣΚΥΛΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ που διοργανώνει – με την υποστήριξη της ΣΤΑΣΥ – στις 23 Μαΐου μια μεγάλη εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό και τον ρόλο των Σκύλων Βοηθών, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, από τις 10:00 έως τις 18:00».

Η εκδήλωση, που είναι ανοιχτή στο κοινό, προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τους Σκύλους Βοηθούς.

Θα μπορεί κάποιος να ζήσει «μια πρωτοποριακή εμπειρία εικονικής πραγματικότητας (VR), κατανοώντας πώς μπορεί να νιώθει ένα παιδί με αυτισμό σε ένα πολυσύχναστο περιβάλλον».

Επίσης, να ύπαρξη μια ενημέρωση από ειδικούς, γονείς και ανθρώπους που υποστηρίζουν την ένταξη και την προσβασιμότητα.

Οι ΣΚΥΛΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι ο πρώτος και μοναδικός Οργανισμός στην Ελλάδα που εκπαιδεύει και παρέχει ΔΩΡΕΑΝ σκύλους βοηθούς σε παιδιά και ενήλικες με αναπηρίες, βοηθώντας τους να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτονομία, αίσθηση ασφάλειας και σύνδεση με τον κόσμο γύρω τους.