Πόσες φορές έχετε καλέσει τη γατούλα σας να έρθει κοντά σας κι αυτή να σας αγνοεί επιδεικτικά;

Ίσως πολλές, αν κρίνουμε και από δική μας εμπειρία με αυτά τα αιλουροειδή κατοικίδια.

Μπορεί, μάλιστα, να σκέφτεστε ότι κάτι κάνετε λάθος στην εκπαίδευσή της, δεν έχετε επιλέξει το σωστό όνομα μέχρι και ότι έχει πρόβλημα με τα γατο-αυτιά της.

Και αν έχετε επιβεβαιώσει ότι τα παραπάνω δεν ισχύουν, τότε απλά φτάνετε στο συμπέρασμα ότι είναι σνομπ και αδιαφορεί, εκτός φυσικά αν πρόκειται να της δώσετε την αγαπημένη της λιχουδιά, οπότε σε αυτή την περίπτωση έρχεται σεινάμενη κουνάμενη.

Γιατί, λοιπόν, η γάτα σας σας αγνοεί; Μήπως δεν καταλαβαίνει το όνομά της;

Αυτή την απορία είχαν και ορισμένοι ερευνητές, οι οποίοι διεξήγαγαν μια μελέτη για να προσπαθήσουν να «μπουν στο γατίσιο μυαλό» και να διαπιστώσουν αν τελικά οι γάτες καταλαβαίνουν όταν τις καλούν με το όνομά τους.

Η Atsuko Saito, μια συμπεριφοριστής του Πανεπιστημίου Sophia στο Τόκιο, είχε διεξάγη μια μελέτη στο παρελθόν και έδειξε ότι οι γάτες μπορούν να αναγνωρίσουν τη φωνή του κηδεμόνα τους.

Δεν έμεινε όμως μόνο σε αυτή τη μελέτη. Διεξήγαγε άλλη μια, στην οποία συμμετείχαν 78 δεσποζόμενες γάτες ιαπωνικών νοικοκυριών και ενός cat cafe, εστιάζοντας αυτή τη φορά στις αντιδράσεις τους στα ονόματά τους.

Αρχικά, οι κηδεμόνες των γατών κλήθηκαν να λένε επανειλημμένα τέσσερις λέξεις παρόμοιες με το όνομά τους, μέχρι να τις συνηθίσουν και να σταματήσουν να ανταποκρίνονται. Στη συνέχεια, οι κηδεμόνες είπαν τα πραγματικά ονόματα των κατοικιδίων τους και οι ερευνητές εξέτασαν κατά πόσο οι γάτες ήταν ικανές να τα διακρίνουν.

Οι γάτες έδειχναν να ανταποκρίνονται καθώς είχαν έντονες αντιδράσεις στα δικά τους ονόματα -νιαουρίζοντας, κουνώντας τα αυτιά το κεφάλι ή την ουρά τους – απ’ ότι σε παρόμοιες λέξεις ή ονόματα άλλων γατών.

Επίσης, η μελέτη έδειξε ότι οι γάτες ενώ ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν τα δικά τους ονόματα, δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν τα ονόματα άλλων γατών που ζούσαν μαζί τους είτε στο καφέ είτε στα σπίτια.

Τότε γιατί η γάτα σας σας αγνοεί;

Αφού έχουμε αποδείξει ότι οι γάτες είναι ικανές να αναγνωρίζουν τα ονόματά τους, γιατί δεν έρχονται όταν τις φωνάζουμε, όπως μπορεί να κάνουν τα αγαπημένα μας σκυλάκια;

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η σύγκριση με τους σκύλους είναι λάθος. Πρόκειται για δύο διαφορετικά είδη, με διαφορετικούς τύπους συμπεριφοράς οπότε δεν θα έπρεπε να περιμένουμε να ανταποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο σε διάφορες καταστάσεις.

Οι γάτες είναι πιο επιφυλακτικές και αδιάφορες από τους σκύλους και δεν βλέπουν πάντα την ανάγκη να αντιδρούν όταν κάποιος λέει το όνομά τους. Φυσικά, δεν είναι όλες οι γάτες ίδιες. Αν είστε από τους τυχερούς γατογονείς τόσο ίσως η φουντωτή σας φίλη έρχεται κοντά σας όταν την καλείτε. Όχι ότι δεν πρόκειται να σας σνομπάρει ποτέ, απλά δε θα το κάνει τόσο συχνά.

Αν σας αγνοεί, μπορεί να το κάνει γιατί δε νιώθει καλά εκείνη τη στιγμή, ίσως βαριέται, θέλει λίγο χρόνο μόνη της, μπορεί να είναι αγχωμένη ή φοβισμένη. Παρατηρήστε τα σημάδια κι αν θεωρείτε ότι κάτι δεν πάει καλά με τη γατούλα σας, τότε καλό είναι να απευθυνθείτε στον/στην κτηνίατρό σας.

Κάθε γάτα είναι ξεχωριστή και αντιδράει με διαφορετικό τρόπο στα ερεθίσματα που δέχεται. Μην απελπίζεστε αν δεν σας πλησιάζει όταν την καλείτε. Μπορείτε να την εκπαιδεύσετε να ακούει το όνομά της, όμως θα χρειαστείτε πολλή υπομονή και αρκετό χρόνο. Εξάλλου, όπως είπαμε, είναι από τη φύση της ανεξάρτητη, μοναχική και λίγο ανυπάκουη.

Παρατηρήστε καλά τις αντιδράσεις της κάθε φορά που την καλείτε. Ίσως να μην έρχεται κοντά σας, όμως μπορεί να δείχνει με όλη την στάση του σώματός της και κάποιες κινήσεις της, ότι καταλαβαίνει πολύ καλά το όνομά της, απλά επιλέγει την φαινομενική αδιαφορία.

Πηγή: govastiletto.gr