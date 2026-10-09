Τρία γατάκια ψάχνουν σπίτι, καθώς έχασαν την μητέρα τους με τραγικό τρόπο και μια γυναίκα από το Νέο Βουτζά τα μάζεψε από τον δρόμο και τα φιλοξενεί.

Διερχόμενο όχημα πάτησε την μητέρα των μικρών αυτών φίλων μας, την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο. Ο οδηγός δεν σταμάτησε καν. Η γυναίκα που περνούσε από το σημείο τα άκουσε να νιαουρίζουν και από τότε τα φιλοξενεί.

Βίντεο από τα τρία γλυκύτατα γατάκια που ψάχνουν σπίτι:

Όποιος ψάχνει αυτή την περίοδο για λίγη συντροφιά, ας καλέσει στο 6973983623.