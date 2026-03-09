Στο Ντουμπάι αυξάνεται το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων σκύλων και γατών, καθώς πολλοί ξένοι κάτοικοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν γρήγορα την πόλη μετά τις επιθέσεις, από το Ιράν.

Εθελοντές και καταφύγια αναφέρουν δεκάδες αιτήματα για ευθανασία, που αφορούν σε ζώα που έχουν εγκαταλειφθεί μπροστά σε κτηνιατρικές κλινικές, ακόμη και σκύλους που έχουν βρεθεί τραυματισμένοι στην έρημο.

Ιστορίες που αντιπροσωπεύουν ένα κρυφό δράμα που κινδυνεύει να μετατρέψει τους σκύλους και τις γάτες σε παράπλευρα εντελώς ξεχασμένα θύματα της κρίσης του πολέμου.