Εκεί που χαλαρώνετε στον καναπέ βλέποντας την αγαπημένη σας σειρά, ο σκύλος σας σηκώνεται από το κρεβάτι, πηγαίνει στο παράθυρο και αρχίζει να γαβγίζει έντονα. Κοιτάτε γύρω, αλλά δεν φαίνεται κανείς και τίποτα. Τι συμβαίνει πραγματικά;

Πολλές φορές οι σκύλοι γαβγίζουν για να προειδοποιήσουν ή να εκφράσουν ανησυχία, ακόμα και αν εμείς δεν βλέπουμε κάποιον λόγο. Ψάχνοντας γύρω μας, ανοίγοντας φώτα ή βγαίνοντας έξω, μπορεί να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει κανένα άμεσο ερέθισμα. Το μυστικό βρίσκεται στις αισθήσεις τους.

Οι αισθήσεις του σκύλου:

Οι σκύλοι διαθέτουν τις ίδιες βασικές αισθήσεις με τον άνθρωπο, αλλά με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Η όσφρηση, η ακοή και η όρασή τους είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένες, επιτρέποντάς τους να αντιλαμβάνονται ερεθίσματα που εμείς αγνοούμε.

Ακοή

Ένας σκύλος μπορεί να ακούσει ήχους που βρίσκονται ακόμα και σε απόσταση ενός χιλιομέτρου — για παράδειγμα, έναν άλλο σκύλο που γαβγίζει. Επιπλέον, μπορεί να συλλάβει ήχους υψηλών συχνοτήτων (έως 45.000 Hz), χαμηλούς θορύβους όπως τα βήματα μιας γάτας ή το πέταγμα ενός εντόμου, και ακόμη να αντιληφθεί σεισμικές δονήσεις πριν αυτές γίνουν αντιληπτές στους ανθρώπους.

Όραση

Στη βόλτα, ο σκύλος μπορεί να σκύψει ή να ευθυγραμμίσει το κεφάλι και το σώμα για να εξετάσει ένα αντικείμενο. Μπορεί να αντιληφθεί ανθρώπους, άλλα ζώα ή ακόμη και ογκώδη αντικείμενα που προκαλούν φόβο. Η περιφερειακή όρασή του είναι πιο ανεπτυγμένη από την ανθρώπινη, χάρη στην τοποθέτηση των ματιών στο κεφάλι του.

Όσφρηση

Η μύτη του σκύλου διαθέτει περίπου 360 εκατομμύρια υποδοχείς, σε σύγκριση με τους 6 εκατομμύρια των ανθρώπων. Έτσι, είναι πιθανό να γαβγίζει επειδή μυρίζει κάτι μακριά, ακόμα και σε απόσταση αρκετών τετραγώνων, όπως έναν περαστικό, έναν άλλο σκύλο ή ένα ζώο που κινείται στην περιοχή.

Γιατί γαβγίζει ο σκύλος

Το γάβγισμα είναι η «ομιλία» του σκύλου και χρησιμοποιείται για επικοινωνία με τους ανθρώπους και άλλα ζώα. Ορισμένοι λόγοι που μπορεί να προκαλέσουν έντονο γάβγισμα περιλαμβάνουν:

Βαρεμάρα και ανάγκη για παιχνίδι: Ένας κοινωνικός σκύλος χρειάζεται πνευματική και σωματική άσκηση. Μπορεί να φέρει το παιχνίδι του ή να γαβγίσει για να σας προκαλέσει σε κυνηγητό.

Ανάγκη να βγει έξω: Ο σκύλος μπορεί να ζητά να πάει τουαλέτα ή να περπατήσει, ειδικά αν έχει περάσει αρκετή ώρα από την τελευταία βόλτα.

Προστασία και προειδοποίηση: Αν ακούσει ή δει κάποιον κοντά στο σπίτι του, μπορεί να γαβγίσει για να προειδοποιήσει τον εισβολέα ή να σας ειδοποιήσει.

Σύνδρομο Γνωστικής Δυσλειτουργίας: Σε ηλικιωμένους σκύλους, η άνοια μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, αμνησία και αυξημένο γάβγισμα.

Σεισμοί και άλλα έντονα ερεθίσματα

Κάποιοι ιδιοκτήτες παρατηρούν αλλαγές στη συμπεριφορά των σκύλων τους μέρες πριν έναν σεισμό. Τα αυτιά τους και η ευαισθησία τους σε ήχους και δονήσεις, τους επιτρέπουν να αντιληφθούν καταστάσεις που εμείς αγνοούμε.

Συμβουλές για τους ιδιοκτήτες

Μην μαλώνετε τον σκύλο όταν γαβγίζει — είναι φυσιολογικό για εκείνον.

Επικοινωνήστε μαζί του, καθησυχάστε τον και επιβραβεύστε τη σωστή συμπεριφορά.

Αν το γάβγισμα είναι έντονο, συνεχές ή συνοδεύεται από άλλες αλλαγές στη συμπεριφορά, συμβουλευτείτε κτηνίατρο ή εκπαιδευτή για περαιτέρω αξιολόγηση.

Η κατανόηση των λόγων που γαβγίζει ο σκύλος σας, θα βελτιώσει τη σχέση σας μαζί του, και θα σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε στις ανάγκες του με σωστό τρόπο.

Πηγή: petmou.gr