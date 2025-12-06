Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο για τη σωματική και ψυχική υγεία του σκύλου μας.

Η τροφή που του παρέχουμε πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και βιταμίνες, ενώ οφείλει να ανταποκρίνεται στην ηλικία του ζώου, το βάρος, τη φυσική του δραστηριότητα και τυχόν προβλήματα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζει.

Ο κτηνίατρος είναι ο πλέον κατάλληλος να μας καθοδηγήσει τόσο για το είδος της τροφής που ταιριάζει στο κατοικίδιό μας όσο και για την ποσότητα και τη συχνότητα των γευμάτων του μέσα στην ημέρα.

Οι επιλογές είναι πολλές: ξηρά τροφή, κονσέρβες ή σπιτικό φαγητό. Όποια κι αν προτιμήσουμε, είναι απαραίτητο να διαβάζουμε πάντα τα συστατικά — ειδικά στις έτοιμες τροφές, για να γνωρίζουμε τι ακριβώς περιέχουν.

Αν επιλέγουμε να μαγειρεύουμε εμείς, πρέπει να χρησιμοποιούμε υλικά ωφέλιμα για τον οργανισμό του σκύλου και να αποφεύγουμε τρόφιμα που μπορεί να του προκαλέσουν προβλήματα, όπως δυσκοιλιότητα ή τοξικότητα. Συστατικά όπως το κρεμμύδι ή το αλάτι δεν πρέπει να υπάρχουν, αφού μπορούν να επιβαρύνουν τα νεφρά του.

Αφού, λοιπόν, αποφασίσουμε ποια τροφή είναι η πιο κατάλληλη για τον σκύλο μας, πρέπει να μάθουμε να τη φυλάμε σωστά, ώστε να μη χάνει τη φρεσκάδα και τη διατροφική της αξία. Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί τρόποι αποθήκευσης, ανάλογα με το είδος της τροφής.

Ξηρά τροφή

Αν επιλέγουμε ξηρά τροφή, υπάρχουν δύο περιπτώσεις: να την αγοράζουμε χύμα ή σε συσκευασία. Στην πρώτη περίπτωση, η τροφή πρέπει να φυλάσσεται σε αεροστεγές δοχείο και να τοποθετείται σε δροσερό και σκιερό μέρος. Αν είναι συσκευασμένη, ελέγχουμε αν διαθέτει ειδικό κλείσιμο· διαφορετικά τη μεταφέρουμε κι αυτή σε αεροστεγές δοχείο. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να την κρατάμε μακριά από την πρόσβαση του σκύλου, ώστε να αποφύγουμε… απρόοπτα.

Υγρή τροφή

Η κονσερβοποιημένη τροφή μπορεί να διατηρηθεί σε δροσερό σημείο του σπιτιού, μέχρι να ανοιχτεί. Μόλις ανοίξουμε την κονσέρβα, πρέπει να τη βάζουμε σε κλειστό δοχείο μέσα στο ψυγείο, όπου παραμένει ασφαλής για 2-3 ημέρες. Είναι σημαντικό να ελέγχουμε πάντα την ημερομηνία λήξης και τις οδηγίες του κατασκευαστή πριν τη χορηγήσουμε στο ζώο.

Μαγειρευτό φαγητό

Αν προτιμούμε το μαγειρευτό φαγητό, είτε το αγοράζουμε έτοιμο είτε το ετοιμάζουμε μόνοι μας, ο τρόπος συντήρησης είναι παρόμοιος: στο ψυγείο διατηρείται για περίπου 3 ημέρες, ενώ στην κατάψυξη έως 6 μήνες. Όταν μαγειρεύουμε στο σπίτι, μπορούμε να ετοιμάζουμε ποσότητα για λίγες μέρες ή να φτιάχνουμε μεγαλύτερες μερίδες, τις οποίες αποθηκεύουμε σε ξεχωριστά δοχεία στην κατάψυξη. Το κρέας πρέπει να είναι πάντα φρέσκο και ποτέ ξαναπαγωμένο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει στομαχικές διαταραχές. Μόλις αποψυχθεί μια μερίδα, δεν την ξανακαταψύχουμε και τη διατηρούμε στο ψυγείο έως τρεις ημέρες το πολύ.

Συμβουλή

Η καθαριότητα των μπολ φαγητού είναι εξίσου σημαντική. Το πλύσιμο αποτρέπει τη δημιουργία βακτηρίων που μπορεί να προκαλέσουν ασθένειες. Για την ξηρά τροφή, αρκεί να πλένουμε το μπολ μία φορά την ημέρα, ενώ για την υγρή ή τη μαγειρεμένη τροφή, μετά από κάθε γεύμα. Τα υπολείμματα που μένουν στο σκεύος αποτελούν ιδανικό έδαφος για μικρόβια, κάτι που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία του σκύλου μας.

Πηγή: topetmou