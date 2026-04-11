Μερικές φορές τυχαία, άλλες από επιλογή, ένας σκύλος μπαίνει στη ζωή μας και γίνεται μέλος της οικογένειας. Στη συνέχεια, ο χρόνος περνάει και για εκείνον και το να του πούμε αντίο δεν είναι ποτέ εύκολο, ειδικά όταν εμπλέκεται μια ασθένεια που μας αναγκάζει να πάρουμε μια οδυνηρή απόφαση, όπως αυτή της ευθανασίας, του αγαπημένου μας φίλου και συντρόφου.

Η επιστήμη, ωστόσο, μπορεί να έχει βρει έναν τρόπο να παρατείνει τη ζωή των ηλικιωμένων σκύλων. Ένα χάπι που πρέπει να λαμβάνεται καθημερινά, ικανό να επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση. Ονομάζεται LOY-002, έχει γεύση βοδινού και προορίζεται για σκύλους ηλικίας τουλάχιστον 10 ετών και βάρους άνω των 6,3 κιλών (14 λιβρών). Το φάρμακο θα μπορούσε να γίνει το πρώτο που θα εγκριθεί από την FDA (Food and Drug Administration) με προφανή στόχο να ζήσει περισσότερο ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, σύμφωνα με τις πρώτες δοκιμές που διεξήγαγε η εταιρεία βιοτεχνολογίας Loyal, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.

Με την πρόοδο της ηλικίας, τα σκυλιά μπορεί να αναπτύξουν διάφορες χρόνιες ασθένειες. Αυτό το χάπι θα προσφέρει στους κτηνιάτρους μια διαφορετική προσέγγιση, που δεν θα επικεντρώνεται πλέον σε μια μεμονωμένη παθολογία, αλλά στη συνολική εικόνα του ασθενούς. Η θεραπεία θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα επωφελής για σκυλιά μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, καθώς δρα πάνω στην ορμόνη IGF-1, η οποία εμπλέκεται στον μεταβολισμό.

Ενώ στα κουτάβια ευνοεί την ανάπτυξη, στην ενήλικη ηλικία τα υψηλά επίπεδα συνδέονται με ταχύτερη γήρανση. Το χάπι θα μπορούσε να παρατείνει όχι μόνο τη διάρκεια ζωής, αλλά και τα χρόνια που ζουν σε καλή υγεία.

Σύμφωνα με το Good.is, το LOY-002 έχει ήδη περάσει δύο από τις τρεις βασικές ρυθμιστικές φάσεις που απαιτεί το Κέντρο Κτηνιατρικής της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Εάν δοθεί η τελική έγκριση, το φάρμακο θα μπορούσε να κυκλοφορήσει στην αγορά έως τα τέλη του 2026.

Ενώ βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, το χάπι δεν πρέπει να θεωρείται εναλλακτική λύση των ήδη καθιερωμένων πρακτικών για την ευημερία των ηλικιωμένων σκύλων, όπως τακτικοί κτηνιατρικοί έλεγχοι, σωματική άσκηση και ισορροπημένη διατροφή. Ωστόσο, θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική αλλαγή στην κτηνιατρική, μετατοπίζοντας την προσοχή από τη θεραπεία των ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία σε μια ευρύτερη διαχείριση της γήρανσης ως βιολογικής διαδικασίας.

ΠΗΓΗ: ilmessaggero.it