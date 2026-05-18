Ο Ντύλαν, ο πρώτος σκύλος θεραπείας εντάχθηκε μόνιμα σε δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ, στις 12 Μαΐου 2026. Ο Ντύλαν ξεκίνησε τη δράση του στο Νοσοκομείο Μεταξά και θα προσφέρει ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη κυρίως σε ογκολογικούς ασθενείς της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας.

Αν και το Μεταξά έχει ήδη στο δυναμικό του τον «Βαγγέλη» που κάνει εβδομαδιαίες επισκέψεις στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, ο Ντύλαν αποτελεί τον πρώτο σταθερό σκύλο θεραπείας.

Το πρόγραμμα ονομάζεται «Παρέα με Ουρά» και υλοποιείται από τους οργανισμούς Dog Therapy και Win Cancer χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το ΕΣΥ. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, στόχος είναι η βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης και της καθημερινότητας των ασθενών κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους.

Ο Ντύλαν θα πραγματοποιεί 2 επισκέψεις την εβδομάδα κατά τις πρώτες εβδομάδες εργασίας του, εναλλάξ Δευτέρα – Τρίτη και Πέμπτη – Παρασκευή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι ασθενείς της ΜΗΝ να έρθουν σε επαφή με έναν σκύλο θεραπείας.

Ο Ντύλαν είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας- επισκέψεων του ΕΣΥ, καθώς κηδεμόνας του είναι ο διοικητής του νοσοκομείου «Μεταξά» Σαράντος Ευσταθόπουλος.

Η πρακτική των therapy dogs χρησιμοποιείται ήδη σε αρκετές χώρες, ιδιαίτερα σε νοσοκομεία και κέντρα αποκατάστασης, καθώς έχει συσχετιστεί με μείωση άγχους και στρες στους ασθενείς.

Με πληροφορίες από το SKAI.gr