Πολλά είναι τα σκυλάκια που αγαπούν τη θάλασσα, όμως, επειδή συνήθως όταν βρισκόμαστε στη θάλασσα μας ανοίγει η όρεξη, θα πρέπει να έχουμε προνοήσει και να έχουμε φέρει μαζί μας μερικά σνακ τόσο για εμάς όσο και τον σκύλο μας.

Ειδικά, στις ανοργάνωτες παραλίες, οι επιλογές είναι περιορισμένες. Καλό είναι να φροντίσουμε για το φαγητό που θα έχουμε μαζί μας.

Τι μπορούμε, λοιπόν, να πάρουμε μαζί μας στη θάλασσα για να ταΐσουμε το κατοικίδιό μας;

Αρχικά, μπορούμε να έχουμε μαζί μας φρούτα. Και τι πιο καλοκαιρινό από το καρπούζι, το πεπόνι, τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια.

Το καρπούζι αποτελείται από 92% νερό, περιέχει β-καροτίνη, μαγνήσιο, ποτάσιο και είναι πλούσιο σε βιταμίνες A, B6 και C, οι οποίες είναι πολύ ευεργετικές για τον οργανισμό μας. Επιπλέον, είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες που βοηθάνε στη πέψη. Φυσικά, προτού το προσφέρουμε στον σκύλο μας θα πρέπει να έχουμε αφαιρέσει την φλούδα και τα κουκούτσια.

Στην ίδια οικογένεια με το καρπούζι ανήκει και το πεπόνι, το οποίο αποτελείται από 90% νερό, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, γεγονός που το καθιστά ιδανική λιχουδιά για τις ώρες που βρισκόμαστε στην παραλία. Φυσικά, αφαιρούμε τη φλούδα και τα κουκούτσια πριν δώσουμε στον σκύλο μας.

Όσον αφορά τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια, θα πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Σε καμία περίπτωση το κατοικίδιό μας δεν θα πρέπει να φάει το κουκούτσι καθώς περιέχει κυάνιο το οποίο είναι τοξικό για τους σκύλους.

Μπορούμε να δώσουμε μικρές ποσότητες χωρίς τη φλούδα και το κουκούτσι από αυτά τα δύο δροσιστικά και γλυκά φρούτα.

Αποφεύγουμε φρούτα, όπως είναι τα σταφύλια και τα κεράσια γιατί είναι τοξικά για τους σκύλους και μπορεί να τους προκαλέσουν γαστρεντερικά προβλήματα.

Άλλες επιλογές είναι τα λαχανικά, τα οποία και αυτά αποτελούν ιδανικό και υγιεινό σνακ. Μπορούμε να πάρουμε μαζί μας καρότο, πιπεριά ή αγγούρι. Όλα εξαρτώνται από τις προτιμήσεις του κατοικιδίου μας.

Καλό είναι να τα έχουμε πλύνει, να τα έχουμε ξεφλουδίσει – εφόσον χρειάζεται – να τα έχουμε κόψει κομματάκια και να τα έχουμε τοποθετήσει σε ένα μπολ για να μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία ενώ βρισκόμαστε στη θάλασσα. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με τα φρούτα.

Αν ο σκύλος μας τρώει κροκέτες και όχι υγρή ή μαγειρευτή τροφή, μπορούμε να πάρουμε μαζί μας μια με δύο μερίδες, αναλόγως με το πόσες ώρες σκοπεύουμε να παραμείνουμε στην παραλία. Αν τρώει, όμως, υγρή ή μαγειρευτή τροφή, θα πρέπει να την αποθηκεύσουμε σωστά σε ένα φορητό ψυγείο για να μην χαλάσει.

Ειδικά με τις θερμοκρασίες που επικρατούν στην χώρα μας, τέτοιου είδους τροφές είναι πολύ πιο επικίνδυνο να αλλοιωθούν και να οδηγήσουν σε πιθανή τροφική δηλητηρίαση.

Πηγή: govastiletto.gr