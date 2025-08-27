Το καλοκαίρι, ο σκύλος έχει περισσότερες ευκαιρίες να τρέχει, να παίζει, να κυνηγάει μπάλες, να κυλιέται στα χορτάρια και γενικά να κάνει πολλά πράγματα.

Μετά από έναν χειμώνα κουλουριασμένος σε εσωτερικούς χώρους, είναι πλέον ελεύθερος να ζήσει και να γλεντήσει.

Όσο όμως και αν ο σκύλος σας απολαμβάνει το καλοκαίρι, εσείς θα πρέπει να προσέξετε κάποια πράγματα.

Γιατί μπορεί να χαίρεται κυνηγώντας μια μπάλα, όμως ενδέχεται να υποφέρει σιωπηλά από τη ζέστη.

Η πολλή ζέστη φέρνει αφυδάτωση, ηλίαση, θερμοπληξία, κάτι που δεν είναι σπάνια στους σκύλους. Οι κίνδυνοι όμως δεν είναι μόνο αυτοί.

Για αυτό ενημερωθείτε και αποφύγετε να κάνετε κάποια συνηθισμένα λάθη που κάνουν πολλοί κηδεμόνες σκύλων τους καλοκαιρινούς μήνες.

1) Περπατώντας με τον σκύλο στο δρόμο και το πεζοδρόμιο

Δοκιμάστε να περπατήσετε ξυπόλητοι στο δρόμο αφού έχει καεί από τον ήλιο και τη ζέστη. Θα υποφέρετε. Η μαύρη άσφαλτος απορροφά τη θερμότητα και μπορεί να ακτινοβολεί καυτές θερμοκρασίες ακόμη και ώρες μετά το ηλιοβασίλεμα. Τα πεζοδρόμια επίσης είναι όλη μέρα κάτω από τον ήλιο.

Όταν περπατάτε με τον σκύλο σας έξω, εκείνος μπορεί να καταλήξει σπίτι με καμένα τα μαξιλαράκια των ποδιών. Αυτό είναι πολύ βασανιστικό. Οι πατούσες των σκύλων είναι πολύ ευαίσθητες. Μερικές φορές, αυτές μπορεί να κοπούν, να ξεφλουδίσουν και να ματώσουν βγάζοντας επώδυνες φουσκάλες.

Για αυτό μην πιέζετε το ζώο σας να περπατάει στις πολύ ζεστές επιφάνειες του δρόμου και του πεζοδρομίου. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι κηδεμόνες σκύλων.

Δοκιμάστε να βγάλετε βόλτα τον σκύλο σας κυρίως σε γρασίδι ή να τον πάτε βόλτες μόνο το σούρουπο ή πολύ νωρίς το πρωί. Εάν πρέπει να περπατήσετε σε οποιαδήποτε από αυτές τις ζεστές επιφάνειες, σκεφτείτε τα μποτάκια σκύλου ή τα προστατευτικά μαξιλαριών.

Εάν τώρα ο σκύλος σας αποκτήσει εγκαύματα στα πόδια, φροντίστε να επισκεφθείτε τον κτηνίατρό σας. Εν τω μεταξύ, βάλτε στα σημεία αυτά αλόη βέρα ή κάποια άλλη ανακουφιστική δροσιστική ενυδατική κρέμα.

2) Αφήνοντας τον σκύλο να κολυμπήσει οπουδήποτε

Ένα άλλο σύνηθες λάθος είναι ότι αφήνουμε τον σκύλο μας να κολυμπήσει παντού. Αν μάλιστα εκείνος αγαπάει το νερό, άλλο που δεν ήθελε.

Όμως δεν είναι όλα τα νερά ασφαλή. Επιβλαβή παράσιτα, κουνούπια, βακτήρια, ακόμα και φίδια, κρύβονται σε ρυάκια και λίμνες. Μπορεί επίσης να νομίζετε ότι η πισίνα είναι κάτι ασφαλές επειδή το χλώριο κρατά τα βακτήρια μακριά, όμως το ίδιο το χλώριο είναι πολύ πιθανό να ερεθίσει το δέρμα του σκύλου σας, με αποτέλεσμα να έχει συνεχή φαγούρα και να εμφανίσει πληγές και εξανθήματα.

Αφήνοντας τον σκύλο σας να παίξει στο νερό είναι φυσικά ένας πολύ καλός τρόπος για να τον δροσίσετε και να τον ανακουφίσετε από τη ζέστη του καλοκαιριού. Απλά κολυμπήστε με ασφάλεια. Αν ο σκύλος σας παίξει σε πισίνα, φροντίστε να ξεπλύνετε το χλωριωμένο νερό μετά. Εάν ο σκύλος σας δεν είναι και ο καλύτερος κολυμβητής του κόσμου, αποφύγετε να τον αφήσετε σε βαθιές θάλασσες, ή θάλασσες με κύμα.

Τέλος, πάντα να έχετε μαζί σας φρέσκο νερό για αυτόν. Και μην τον αφήνετε να πίνει θαλασσινό νερό, νερό πισίνας ή ακόμα και νερό από λακκούβες, καθώς ενδέχεται να εμφανίσει στομαχικά προβλήματα αλλά και να έχει άλλες επιβλαβείς επιπλοκές.

3) Πηγαίνοντας για κάμπινγκ με τον σκύλο

Καλοκαίρι για πολλούς σημαίνει κάμπινγκ, μαγείρεμα και μπάρμπεκιου. Είναι υπέροχο να έχετε τον σκύλο σας μαζί σας σε όλα αυτά. Και εκείνος θα είναι απόλυτα ευτυχισμένος. Αλλά και εδώ υπάρχουν κίνδυνοι.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα επικίνδυνα και δηλητηριώδη πράγματα που σας είναι απαραίτητα για να κάνετε κάποιες δουλειές κατά τη διαμονή σας εκεί είναι μακριά από τον σκύλο σας. Προσέχετε επίσης και τις φωτιές που θα ανάψετε καθώς είναι πολύ εύκολο να πάρει φωτιά η ουρά του. Κρατήστε τον σκύλο σας σε ασφαλή απόσταση μακριά από κάθε φωτιά.

Όταν τώρα πρόκειται για φαγητό, αποφύγετε να δώσετε στον σκύλο σας τα περισσεύματα από το τραπέζι. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε επίσης να ζητήσετε και από όλους τους άλλους που θα κάνουν μαζί σας κάμπινγκ. Πολλές ανθρώπινες τροφές μπορεί να είναι νόστιμες για εμάς, αλλά μπορεί να είναι επιβλαβείς (και μερικές φορές θανατηφόρες) για τον σκύλο σας. Μη χαλαρώσετε επειδή είστε διακοπές.

Η σάλτσα μπάρμπεκιου, για παράδειγμα, προκαλεί πόνο στο στομάχι του σκύλου με αποτέλεσμα να εμφανίσει διάρροια και αφυδάτωση. Το καλαμπόκι και τα κουκούτσια φρούτων μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού, ενώ παράλληλα ερεθίζουν την κοιλιά του σκύλου σας και προκαλούν διάρροια ή εμετό. Το παγωτό θα προκαλέσει επίσης διάρροια και εμετό. Φροντίστε επίσης να κρατήσετε το σκυλί σας μακριά από οποιαδήποτε τροφή με κόκκαλα, ειδικά κόκκαλα κοτόπουλου.

4) Δίνοντας καλοκαιρινά φρούτα και λαχανικά στον σκύλο

Το καλοκαίρι είναι γεμάτο φρέσκα φρούτα και λαχανικά που είναι για εσάς υγιεινά. Προετοιμάζεστε για συναντήσεις με τους φίλους σας στη βεράντα του σπιτιού σας. Δοκιμάζετε νέες συνταγές και έχετε στο τραπέζι λαχανικά και φρούτα. Φυσικά θέλετε να μοιραστείτε τα πάντα με τον σκύλο σας. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά τρόφιμα, τα οποία οι κηδεμόνες κατοικιδίων δίνουν πολύ συχνά στα ζώα τους που είναι πραγματικά τοξικά και μερικές φορές θανατηφόρα.

Τα σταφύλια είναι τοξικά για τον σκύλο σας. Πέφτουν εύκολα κάτω και αρπάζονται επίσης εύκολα από εκείνον. Μπορεί όμως να είναι δηλητηριώδη, για αυτό κρατήστε τα μακριά από το ζώο σας.

Τα αβοκάντο είναι επίσης δημοφιλές τους καλοκαιρινούς μήνες. Προσοχή εδώ γιατί είναι πολύ επικίνδυνο για τον σκύλο σας, καθώς μπορεί να επιφέρει ακόμα και θάνατο. Όταν πρόκειται για αβοκάντο, ακόμη και λίγο είναι πάρα πολύ.

Τα αβοκάντο περιέχουν μια ουσία που ονομάζεται περσίνη που μπορεί να λειτουργήσει ως δηλητήριο για τους σκύλους, προκαλώντας εμετό και διάρροια.

Το αβοκάντο μπορεί επίσης να προκαλέσει συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες και το στήθος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολία στην αναπνοή και θάνατο από έλλειψη οξυγόνου.

Τα κρεμμύδια είναι επίσης τοξικά, μαζί με τις σταφίδες, το σκόρδο, το τσάι, τη σοκολάτα, τον καφέ, το αλκοόλ και τα καρύδια. Να είστε προσεκτικοί σχετικά με τη διατροφή του σκύλου σας και να προσφέρετε μόνο λιχουδιές που είναι ασφαλείς για αυτόν.