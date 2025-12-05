Επιστρέφετε σπίτι και βλέπετε πως τα σοκολατάκια εξαφανίστηκαν από τη φοντανιέρα — ή ακόμη χειρότερα, ο κάδος σκουπιδιών έχει αναποδογυρίσει και το περιεχόμενό του βρίσκεται στο πάτωμα. Εκείνη τη στιγμή, το στομάχι «σφίγγεται» μέχρι να καταλάβετε τι ακριβώς έχει φάει ο σκύλος και σε τι ποσότητα.

Είναι απολύτως λογικό να τρομάξετε όταν συνειδητοποιήσετε ότι το κατοικίδιό σας έβαλε στο στόμα του κάτι επικίνδυνο, είτε ήταν μέσα στο σπίτι είτε στη βόλτα. Ακόμη και αν συμπεριφέρεται φυσιολογικά, η ανησυχία δεν εξαφανίζεται — για πολλούς μάλιστα γίνεται πιο έντονη.

Παρότι πολλοί πιστεύουν ότι ο κίνδυνος δηλητηρίασης παραμονεύει κυρίως στον δρόμο, η πραγματικότητα είναι πως ο σκύλος έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να φάει κάτι ακατάλληλο μέσα στο σπίτι, όπου περνάει και τον περισσότερο χρόνο του.

Αν μάλιστα μένει μόνος για αρκετές ώρες, η πλήξη και η περιέργεια μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε «αταξίες».

Όσοι έχουν σκύλο ξέρουν καλά ότι το τι θεωρεί βρώσιμο δεν έχει καμία λογική σειρά: από βραστό κοτόπουλο μέχρι μία παντόφλα ή μια χρησιμοποιημένη χαρτοπετσέτα — όλα του φαίνονται δελεαστικά.

Ωστόσο, δεν είναι όλα ασφαλή. Πολλές τροφές και αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή δηλητηρίαση ή έντονη γαστρεντερική ενόχληση.

Τι μπορεί να φάει ο σκύλος μέσα στο σπίτι:

• Παιχνίδια: Ένα λούτρινο μπορεί να γίνει σε λίγα λεπτά τούφες γέμισης, ενώ ένα μπαλάκι μπορεί να «διαλυθεί» σε μικρά κομμάτια. Ακόμη και κάποια κόκκαλα μάσησης περιέχουν δυσκολοχώνευτα υλικά.

• Τοξικές τροφές: Σοκολάτα, αλκοόλ, κρεμμύδι, σκόρδο, σταφύλια και σταφίδες είναι εξαιρετικά επικίνδυνα ακόμη και σε μικρές ποσότητες.

• Ανθρώπινα φάρμακα: Συχνά αφήνουμε χάπια, βιταμίνες ή συμπληρώματα πάνω στο κομοδίνο — αλλά για έναν σκύλο είναι εύκολο λάφυρο.

• Απορρυπαντικά: Καθαριστικά μπάνιου, προϊόντα για το πάτωμα, μπουκάλια με χλωρίνη ή σπρέι σε πάγκους — όλα μπορούν να προκαλέσουν δηλητηρίαση ακόμη και με ένα γλείψιμο.

• Υφάσματα: Χαλιά, μαξιλάρια, ρούχα και παπλώματα — αν τα μασήσει και καταπιεί ίνες, υπάρχει κίνδυνος απόφραξης.

• Καλλυντικά: Σαμπουάν, βαμβάκια, κρέμες, οδοντόπαστα και κάθε είδους προϊόν περιποίησης μπορεί να είναι βλαβερά.

Γιατί ο σκύλος μπορεί να φάει κάτι επιβλαβές στο σπίτι

Δεν σημαίνει ότι πεινάει. Οι περισσότεροι σκύλοι κάνουν αταξίες ακόμα κι αν έχουν μόλις φάει. Μπορεί όμως να συμβαίνει κάτι από τα παρακάτω:

• Πλήξη: Αν δεν έχει αρκετή βόλτα, πνευματική απασχόληση ή παιχνίδια που τον κρατούν απασχολημένο, θα βρει μόνος του τρόπο να εκτονώσει την ενέργειά του — συχνά μασώντας ό,τι βρει.

• Περιέργεια: Οι σκύλοι εξερευνούν τον κόσμο με το στόμα τους. Ένα χαρτί, ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο ή ένα περίεργο αντικείμενο μπορεί να τους φανεί «ενδιαφέρον».

• Κακή διατροφή: Αν τρώει χώμα, τοίχους ή τις ακαθαρσίες του, μπορεί να υπάρχει έλλειψη βιταμινών — χρειάζεται έλεγχο από κτηνίατρο.

• Άγχος: Σκύλοι με φόβους, προσαρμογή σε νέο σπίτι ή προερχόμενοι από καταφύγιο μπορεί να μασούν αντικείμενα για να εκτονωθούν.

Τι να κάνετε αν ο σκύλος φάει κάτι επικίνδυνο

Το σημαντικότερο: μην πανικοβληθείτε.

Αν τον δείτε τη στιγμή που μασάει κάτι, προσπαθήστε να του το αφαιρέσετε χωρίς φωνές ή απότομες κινήσεις.

Αν το έχει ήδη καταπιεί και έχει εμετό ή διάρροια, προσπαθήστε να εντοπίσετε τι έφαγε:

• δείτε στο πάτωμα για συσκευασίες ή υπολείμματα

• ελέγξτε τι υπάρχει στον εμετό ή στα κόπρανα

Όλες αυτές οι λεπτομέρειες θα βοηθήσουν τον κτηνίατρο να κρίνει τον κίνδυνο.

Επικοινωνήστε μαζί του άμεσα — στείλτε φωτογραφίες ή βίντεο ώστε να σας καθοδηγήσει μέχρι να τον δείτε από κοντά.

Πώς θα καταλάβετε ότι ο σκύλος έφαγε κάτι ακατάλληλο

• Εμετός

• Διάρροια

• Λήθαργος

• Άρνηση για φαγητό

• Μειωμένη διάθεση για παιχνίδι

• Φούσκωμα στην κοιλιά

• Ενόχληση όταν τον ακουμπάτε στην κοιλιά

Αν υποψιάζεστε κατανάλωση τοξικού υλικού

Κάποια καθημερινά προϊόντα της κουζίνας μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τον σκύλο.

Σε κάθε περίπτωση, μην καθυστερήσετε. Αν ο κτηνίατρος δεν εφημερεύει, ρωτήστε αν μπορεί να σας δεχτεί εκτάκτως ή αναζητήστε κλινική που είναι ανοιχτή για επείγοντα περιστατικά. Η άμεση δράση είναι καθοριστική.

Πηγή: topetmou