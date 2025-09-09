Έχει χρειαστεί ποτέ να δώσετε στον σκύλο σας ειδική τροφή επειδή τον έχει πειράξει το στομάχι του;

Αν το αγαπημένο σας κατοικίδιο έχει πρόβλημα με το στομάχι του, είναι πολύ πιθανό ο κτηνίατρός σας να σάς συστήσει να του δώσετε βραστό κοτόπουλο με ρύζι.

Πρόκειται για έναν ελαφρύ συνδυασμό που συνήθως αρέσει στους σκύλους που είναι αδιάθετοι, και τους παρέχει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται. Ειδικά αν ο σκύλος σας έχει διάρροια, το κοτόπουλο με το ρύζι αποτελεί πηγή εύπεπτης πρωτεΐνης και υδατανθράκων, και επιτρέπει στο γαστρεντερικό του σύστημα να “ξεκουραστεί” και να επανέλθει.

Το κοτόπουλο που δίνετε στον σκύλο σας πρέπει να μην έχει καρυκεύματα, κόκκαλα ή δέρμα, και ιδανικά να είναι στήθος, καθώς το μπούτι και το δέρμα έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λιπαρά και μπορούν να χειροτερέψουν την κατάστασή του.

Πώς να βράσετε το κοτόπουλο και το ρύζι για τον σκύλο σας

Όταν μαγειρεύετε το κοτόπουλο, βράστε το μέχρι να αποκτήσει εσωτερική θερμοκρασία τουλάχιστον 74°C. Μην δίνετε ποτέ ωμό κοτόπουλο στον σκύλο σας, καθώς τα βακτήρια που περιέχει μπορούν να χειροτερέψουν την κατάσταση της υγείας του. Το ρύζι θα πρέπει να είναι σκέτο λευκό ρύζι χωρίς βούτυρο, αλάτι, λάδι, ή καρυκεύματα.

Πόσο κοτόπουλο και ρύζι να σερβίρετε στον σκύλο σας

Όταν αναρωτιέστε πόσο κοτόπουλο και ρύζι πρέπει να δώσετε στον σκύλο σας, υπολογίστε περίπου ένα 2-3% του σωματικού βάρους του κάθε ημέρα. Όταν ταΐζετε τον σκύλο σας μια προσωρινή διατροφή από κοτόπουλο και ρύζι, διατηρήστε μια αναλογία 2:1 ρύζι προς κοτόπουλο, και “σπάστε” το σε αρκετές μικρές μερίδες μέσα στην ημέρα.

Για παράδειγμα, ένας σκύλος 10 κιλών πρέπει να τρώει περίπου 250 γραμμάρια τροφής κάθε μέρα, δηλαδή περίπου 165 γραμμάρια ρύζι και 85 γραμμάρια κοτόπουλο.

Μη δίνετε ρύζι με κοτόπουλο για περισσότερο από 2-3 ημέρες, ή μέχρι να σφίξουν τα περιττώματα του σκύλου σας. Όταν το κατοικίδιό σας σταματήσει να κάνει διάρροια, ξεκινήστε να επανεντάσσετε το κανονικό φαγητό του στη διατροφή του, αναμειγνύοντάς το με ρύζι και κοτόπουλο, καθώς οι απότομες αλλαγές στην τροφή που τρώει ο σκύλος σας μπορεί να του προκαλέσουν σοβαρότερα προβλήματα.

Αν η διάρροια επιμείνει για πάνω από τρεις ημέρες, ή αν συνοδεύεται από συμπτώματα, όπως είναι οι εμετοί, η υπνηλία, το αίμα στα κόπρανα, ή η ανορεξία, απευθυνθείτε στον κτηνίατρό σας.

Προτεινόμενο πρόγραμμα αλλαγής

Ημέρα 1η: 75% κοτόπουλο και ρύζι, 25% σκυλοτροφή

Ημέρα 2η: 50% κοτόπουλο και ρύζι, 50% σκυλοτροφή

Ημέρα 3η: 25% κοτόπουλο και ρύζι, 75% σκυλοτροφή

Ημέρα 4η: 100% σκυλοτροφή

Για πόσο καιρό μπορείτε να δίνετε στον σκύλο σας κοτόπουλο με ρύζι

Μια διατροφή που αποτελείται από κοτόπουλο με ρύζι δεν θεωρείται ολοκληρωμένη για τον σκύλο σας, και δεν πρέπει να του τη δίνετε για πολύ καιρό. Γι’ αυτόν τον λόγο, συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας αν το κατοικίδιό σας έχει προβλήματα με το γαστρεντερικό του, καθώς υπάρχουν στο εμπόριο ειδικές κλινικές τροφές οι οποίες ενδείκνυνται περισσότερο, καθώς είναι πιο ολοκληρωμένες και θρεπτικές.

