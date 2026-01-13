Έκκληση για όποιον μπορεί να βοηθήσει κάνει μέσω του Zougla.gr η ιδιοκτήτρια του γάτου Ρούντι, ο οποίος χάθηκε στην περιοχή του Χολαργού.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Χάθηκε γάτος λευκός με γκρι πινελιές μεγαλόσωμος ηλικίας 8 ετών. Φορούσε ένα λουράκι με κουδουνάκι και ένα ροζ κρεμαστό. Ακούει στο όνομα ΡΟΥΝΤΙ και είναι ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ.

Το προσωπάκι του είναι έχει αρκετό γκρι και λευκό. Οι δρόμοι στους οποίους πιθανόν να έχει χαθεί είναι κοντά στην Αγία Τριάδα Άνω Χολαργού: Κρέσνης, διασταύρωση με Θεσσαλονίκης ή Κρέσνης, διασταύρωση με Φειδίου.

Εάν κάποιος τον δει, να επικοινωνήσει με την κα Χαρά στο τηλέφωνο 694 7817390».