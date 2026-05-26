Συνολικά 39 συλλήψεις έχουν γίνει τις τρεις τελευταίες ημέρες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αττική, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και Σέρρες για παράνομες επιδοτήσεις που ξεπερνούν τα 7,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, από σήμερα και για τρεις μέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επικεφαλής της αποστολής είναι ο Τόμας Ζντεχόφσκι, μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από την Τσεχία. Στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν επίσης η Μόνικα Χολμάιερ (ΕΛΚ, Γερμανία), η Λουτσία Ανουντσιάτα (Σοσιαλιστές, Ιταλία) και ο Ράσμους Νόρντκβιστ (Πράσινοι, Δανία). Την αποστολή θα συνοδεύσουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Γιάννης Μανιάτης, Εμμανουήλ Φράγκος και Κώστας Αρβανίτης.

Παρά τις διαφορετικές προτάσεις που είχαν κατατεθεί από τις πολιτικές ομάδες για τους μάρτυρες που έπρεπε να κληθούν, επικράτησαν τελικά οι επιλογές του ΕΛΚ και της ΝΔ, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν κρίσιμα πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση από πρώτο χέρι.

Οι καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει τον αποκλεισμό του κτηνοτρόφου Δημήτρη Μόσχου, ενός από τους ανθρώπους που είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες για το σκάνδαλο, καθώς και άλλων καταγγελλόντων που είχε προτείνει η ευρωομάδα LEFT, όπως ο Δημήτρης Μπίκας, πρώην υπάλληλος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Ακόμη πιο αλγεινή εντύπωση προκαλεί η αδυναμία του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή να προσέλθει αλλά και ο αποκλεισμός του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, και μετέπειτα συμβούλου του πρωθυπουργού, γεγονός που δείχνει ότι η ίδια η κυβέρνηση δεν εμπιστεύεται πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Αντίθετα, στη λίστα παραμένουν κυρίως επιχειρησιακοί παράγοντες της κυβέρνησης, περιορίζοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα ουσιαστικής διερεύνησης πολιτικών ευθυνών.

«Η παρουσία της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην αποστολή επετεύχθη μόνο μετά από επιμονή και παρέμβαση της LEFT, με τη στήριξη και άλλων πολιτικών ομάδων. Τέτοιες πρακτικές δεν έχουν προηγούμενο σε αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακόμη και σε αποστολές για το κράτος δικαίου στην Πολωνία και την Ουγγαρία, δεν είχε υπάρξει τέτοια προσπάθεια συγκάλυψης και ελέγχου των διαδικασιών με στόχο την προστασία της κυβέρνησης» καταλήγει η ανακοίνωση.