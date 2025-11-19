«Το θέμα της ακρίβειας είναι μία οβίδα για την κυβέρνηση. Επί της ουσίας, ο πρωθυπουργός επέτρεψε σε ισχυρά ολιγοπώλια να έχουν υπερκέρδη εις βάρος του καταναλωτή» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολιάζοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του KONTRA την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ για να λύσει το πρόβλημα. «Ο πρωθυπουργός, όμως, θέλει να γίνει ο πολίτης Χάρι Πότερ για να μπορεί με πολύ χαμηλότερα εισοδήματα συγκριτικά με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο να ζει μέσα σε αυτό το κύμα ακρίβειας» πρόσθεσε κι υπογράμμισε την ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης στο υπ’ αριθμό ένα πρόβλημα της ακρίβειας.

Απέρριψε το κυβερνητικό επιχείρημα περί εισαγόμενης ακρίβειας επαναλαμβάνοντας τα στοιχεία για τις πολύ υψηλές στο ράφι μιας σειράς προϊόντων ελληνικής παραγωγής.

«Κατέθεσα τα στοιχεία στη Βουλή. Δεν μπορεί ο πρωθυπουργός να επιχειρηματολογεί ότι είναι εισαγόμενη η ακρίβεια, όταν και στα δικά μας προϊόντα -αυτά που παράγουμε εδώ-, λόγω στρεβλώσεων της αγοράς χάνει τόσο ο παραγωγός που τα πουλάει φθηνά όσο και ο καταναλωτής που τα αγοράζει πάρα πολύ ακριβά», συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης .

«Θα επιλέξει ο λαός την επόμενη κυβέρνηση με φόβο ή με ελπίδα; Πιστεύω ότι αν επιλέξει με φόβο, θα έχουμε ακόμη χειρότερα. Διότι μία τρίτη θητεία Κυριάκου Μητσοτάκη, με δεδομένα τα πεπραγμένα του τις δύο πρώτες θητείες, νομίζω θα είναι καταστροφή. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Για αυτό ζητώ από τους Έλληνες να επιλέξουν με γνώμονα την ελπίδα και την προοπτική για τους ίδιους και τα παιδιά τους, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Πρέπει να κρίνει ο ελληνικός λαός την αξιοπιστία του καθενός. Εγώ δεν είμαι πολιτικός βουτηγμένος στη διαφθορά, είμαι ένας καθαρός άνθρωπος με μία καθαρή πορεία. Ούτε έχω συγκαλύψει σκάνδαλα. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και ο ίδιος είναι βουτηγμένοι στη διαφθορά», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης φέρνοντας ως παράδειγμα παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης τις ευθύνες κυβερνητικών στελεχών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το δυστύχημα στα Τέμπη «ακόμη και το θέμα των ΕΛΤΑ: έδωσαν εκατομμύρια και μαθαίνουμε ότι έχουν πάρει απευθείας αναθέσεις υποψήφιοι βουλευτές και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν είναι μία οσμή σκανδάλου;», όπως είπε.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι στόχος είναι να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και να πάει στην αντιπολίτευση. Μάλιστα δεσμεύτηκε στους πολίτες ότι «εάν μας τιμήσουν, η πολιτική αλλαγή θα έρθει και θα είναι προς το καλύτερο. Γιατί δεν έχω δεσμεύσεις. Για μένα το πιο σημαντικό σήμερα στην πολιτική είναι οι πολιτικοί να μην έχουμε δουλείες. Δεν έχω δουλείες, δεν έχω δεσμεύσεις, δεν έχω εξαρτήσεις. Άρα, αυτά που έχω προτείνει στο πρόγραμμά μας, όπως το παρουσίασα στη ΔΕΘ, θα τα υλοποιήσω για να μειώσουμε τις ανισότητες, αλλά και για να έχουμε μία ανθεκτική παραγωγική βάση για να μείνουν τα παιδιά μας εδώ».

Κληθείς να σχολιάσει τις διαρροές του Προέδρου της Δημοκρατίας σε κυριακάτικη εφημερίδα για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε:

«Δεν έχω ξαναδεί Πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνει παρέμβαση μέσω διαρροών. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλλά και επί της ουσίας αυτό που διάβασα στο “Βήμα”, είναι προβληματικό, διότι δεν είναι αυτός ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας και πρέπει να υπάρξει σεβασμός στον θεσμικό του ρόλο. Το να γίνεται σχολιασμός των δημοσκοπήσεων… έχουμε ακόμη καιρό και ο ελληνικός λαός θα επιλέξει, η χώρα θα έχει σταθερότητα, αλλά το θέμα είναι να μην έχει στασιμότητα. Δηλαδή, η σταθερότητα είναι να μείνει πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση; Για να κάνει τι; Να έχουμε αύξηση ενοικίων από 40% σε 80%; Για να έχουμε αύξηση στις τιμές στα τρόφιμα από 30% σε 70%; Για να έχουμε χειρότερο ΕΣΥ, χειρότερη δημόσια παιδεία;»,

Κλείνοντας ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για πολιτική υποκρισία στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και δημοσιολογούντων που έστησαν ολόκληρη μηχανή παραποίησης της δήλωσης του για όσα έγιναν στα Βορίζια.

«Επί μία εβδομάδα με “χτυπούσαν” πολλοί συνάδελφοί σας, γιατί τόλμησα να πω ότι ένα έγκλημα τιμής και αντεκδίκησης, δηλαδή μία βεντέτα, δεν έχει καμία σχέση με τη σύγκρουση συμμοριών. Επί μία εβδομάδα, ένας “στρατός” δημοσιογράφων, -κυρίως φίλα προσκείμενων στη Νέα Δημοκρατία και κάποιων ολίγων του ΣΥΡΙΖΑ-, με “χτυπούν”. Έκανε ακριβώς την ίδια δήλωση σήμερα ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο αρμόδιος υπουργός. Δεν άκουσα να αντιδρά κανείς!» κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ