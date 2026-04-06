Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να αναφέρουν ονόματα υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Σήμερα, λοιπόν, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε μήνυμα – διάγγελμα στις 12 το μεσημέρι προκειμένου να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σε ότι αφορά την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις.

«Ύστερα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, το πιο εύκολο θα ήταν να μιλάμε μόνο για κατακτήσεις. Όμως, η αληθινή ευθύνη κρίνεται στις στιγμές που αναμετριόμαστε με τις διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες του τόπου, όπως και με τις δικές μας αστοχίες. Δύο στοιχεία που συναντήθηκαν, δυστυχώς, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλώ, μάλιστα, σε χρόνο αόριστο, καθώς όσα απασχολούν την επικαιρότητα, τώρα, έχουν, ήδη ξεπεραστεί μετά την απορρόφηση του άρρωστου αυτού οργανισμού από την ΑΑΔΕ.

Σήμερα, για παράδειγμα, οι αποζημιώσεις καθορίζονται ψηφιακά χωρίς να μεσολαβεί ανθρώπινη παρέμβαση. Ενώ οι σχετικές μετρήσεις δεν γίνονται, πια, από παράγοντες επιρρεπείς σε πιέσεις. Αλλά από δορυφόρους οι οποίοι ελέγχουν τις καλλιέργειες και από σύγχρονα μέσα που καταμετρούν το ζωικό κεφάλαιο», έγραψε στην κυριακάτικη εβδομαδιαία ανασκόπησή του.

Συνέχισε γράφοντας: «Τα διδάγματα, ωστόσο, από αυτήν την αρνητική εμπειρία παραμένουν. Όχι μόνο για την πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη στήριξη των αγροτών μας. Αλλά και ως νέα αφετηρία για μία δυναμικότερη αντιπαράθεση της Πολιτείας με το «Βαθύ Κράτος». Γι’ αυτά, όμως, θα τοποθετηθώ πολύ αναλυτικότερα αύριο».

Άρσεις ασυλίας των «γαλάζιων» βουλευτών

Σύμφωνα με πληροφορίες, το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε άρση ασυλίας ορισμένων «γαλάζιων» βουλευτών, έχει δημιουργήσει εκνευρισμό σε ανθρώπους του κόμματος.

Μέχρι στιγμής την άρση της ασυλίας τους ζητούν οι κ. Κώστας Τσιάρας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Καραμανλής, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Μάξιμος Σενετάκης και πιθανώς ο Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης δήλωσε: «Σαφώς θα ζητήσω την άρση της ασυλίας, προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά».

Η Κατερίνα Παπακώστα, ο Κώστας Σκρέκας, ο Νότης Μηταράκης, ο Λάκης Βασιλειάδης και Χρήστος Μπουκώρος κρατούν μια απόσταση από το όλο θέμα.

«Μιλάμε για αστειότητες, έπραξα απολύτως στο πλαίσιο των καθηκόντων μου», δηλώνει ο Ν. Μηταράκης, «υπάγεται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτή η μεταφορά δίκαιων και εύλογων αιτημάτων των πολιτών» λέει ο Χ. Μπουκώρος, «Είμαι αθώος», τόνισε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.