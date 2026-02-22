Πριν από 15 περίπου μήνες ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είχε έρθει στη Μυτιλήνη για να εγκαινιάσει τις θερμοπηγές “Hippocrates” στον Πολιχνίτο.

Τότε μπήκε από περιέργεια στις πισίνες των Ιαματικών Λουτρών για να δοκιμάσει τις ευεργετικές ιδιότητες που έχουν τα θερμά λουτρά αφού ο ίδιος είχε κάνει εγχείρηση στη μέση του και υπέφερε από αφόρητους πόνους.

Τότε έκπληκτος διαπίστωσε ότι οι πόνοι που τον βασάνιζαν επί χρόνια εξαφανίστηκαν!!!

Αυτό μάλιστα και σαν Υπουργός Υγείας το μετέφερε μέσα από τηλεοπτικές του εμφανίσεις με τον δημοσιογράφο Γιάννη Συνάνη τονίζοντας ότι πολύ σύντομα θα ερχόταν στη Μυτιλήνη και πάλι και μάλιστα όπως έλεγε με τη σύζυγό του Ευγενία Μανωλίδου.

Το είπε και το έκανε λοιπόν!!!

Ήρθε στη Μυτιλήνη την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου σε επίσημη επίσκεψη για να εγκαινιάσει την νέα Ψυχιατρική Μονάδα του Νοσοκομείου της Μυτιλήνη και το Κέντρο Υγείας Μανταμάδου.

