Στη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (14/8) λίγο μετά τις 20:30 και κατασβέστηκε άμεσα στο Τζάνειο νοσοκομείο, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι: «Ήταν ασήμαντη και σβήστηκε αμέσως αφού ενεργοποιήθηκαν τα αντιπυρικά συστήματα του Νοσοκομείου».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι «αποτελεί άλλη μία πυρκαγιά σε υπόγειο Νοσοκομείου του ΕΣΥ….περίεργα πράγματα».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτηση του στο “Χ”

