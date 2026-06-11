Σε μια ανακοίνωση που αλλάζει ριζικά τον τρόπο διαχείρισης και διάθεσης των φαρμάκων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας προχώρησε σήμερα 11 Ιουνίου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στις εργασίες του 3ου ΣΦΕΕ Summit, το οποίο διεξάγεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τίτλο «Η Ελλάδα σε σταυροδρόμι: Επιλέγοντας την καινοτομία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», ο υπουργός γνωστοποίησε ότι από την 1η Ιουλίου ξεκινά η καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Η μεταρρύθμιση αυτή αναμένεται να προσφέρει στο Υπουργείο Υγείας και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς πλήρη και σε πραγματικό χρόνο εικόνα για τη διακίνηση των σκευασμάτων εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

«Στοπ» στη σπατάλη

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε τα πλεονεκτήματα του νέου ψηφιακού συστήματος, εστιάζοντας στην ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των πόρων.

«Μέσω του νέου συστήματος θα έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε με ακρίβεια ποιες θεραπείες χορηγούνται, για ποιους λόγους συνταγογραφούνται, καθώς και γιατί ορισμένες από αυτές χρησιμοποιούνται συχνότερα σε σχέση με άλλες», υπογράμμισε.

Τόνισε επίσης ότι πρωταρχικός στόχος και υποχρέωση της κυβέρνησης παραμένει η διαμόρφωση ενός σταθερού περιβάλλοντος που εγγυάται την απρόσκοπτη και ελεύθερη πρόσβαση όλων των ασθενών στα φάρμακα που έχουν ανάγκη.

Η πρωτοκαθεδρία στις ελλείψεις και το «αγκάθι» των ακριβών φαρμάκων

Αναφερόμενος στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις επιδόσεις της χώρας, τη στιγμή που πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι στην αγορά υπάρχουν έντονες ελλείψεις φαρμάκων.

Αναφερόμενος στις ελλείψεις φαρμάκων υποστήριξε: «Σήμερα, η Ελλάδα καταγράφει τις λιγότερες ελλείψεις φαρμάκων στην Ευρώπη, γεγονός που αντανακλά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής που έχουμε ακολουθήσει», ενώ μιλώντας για την Ελληνική φαρμακοβιομηχανία ανέφερε ότι : «Η Ελλάδα είναι ανταγωνιστική και στη φαρμακοβιομηχανία τα πάμε πάρα πολύ καλά, μην ακούτε τι λένε».

Ωστόσο, ο κ. Γεωργιάδης δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για το μέλλον, επισημαίνοντας επισημαίνοντας ότι : «Η πρόκληση είναι να αντέξουν οι προϋπολογισμοί των κρατών την πολύ μεγάλη καινοτομία που παράγεται με ολοένα και αυξανόμενη ταχύτητα, δεν θα είναι εύκολο αυτό».

Δείτε εδώ τις ελλείψεις φαρμάκων το τελευταίο 3μηνο

Διαφάνεια με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης έθεσε ως προτεραιότητα τον ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία και τους φορείς για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας.

«Το ζήτημα του φαρμάκου αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να παρουσιάζουμε με σαφήνεια την πολιτική που εφαρμόζουμε, να συζητούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και να αναζητούμε λύσεις για το μέλλον, με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον των πολιτών και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας», κατέληξε.