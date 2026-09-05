Την έναρξη ενός νέου, ευρέος προγράμματος δωρεάν προληπτικού ελέγχου (screening) για τον καρκίνο του δέρματος μέσω των Κέντρων Υγείας ολόκληρης της χώρας ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης «Το ΕΣΥ όπως το θες εσύ – Απολογισμός έργου» στη 90ή ΔΕΘ.

Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, εντάσσεται στην ευρύτερη εθνική στρατηγική πρόληψης. Παράλληλα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παρουσίασε τα αποτελέσματα των ανακαινίσεων υποδομών, την απορρόφηση 1,7 δισ. ευρώ, τα τρία εμβληματικά νέα ογκολογικά κέντρα, καθώς και τα επίσημα στοιχεία για την αύξηση του προσωπικού και τη μείωση των αναμονών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Δωρεάν Screening για τον καρκίνο του δέρματος στα Κέντρα Υγείας

Όπως εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης, το νέο πρόγραμμα θα αξιοποιήσει τους πόρους του ΕΣΠΑ και το εκτεταμένο δίκτυο των Κέντρων Υγείας σε όλη την επικράτεια.

«Ξεκινάμε με χρήματα του ΕΣΠΑ με όλες τις μονάδες μας από τα Κέντρα Υγείας. Θα κάνουμε screening όλου του πληθυσμού για τον καρκίνο του δέρματος, έναν καρκίνο που, αν τον “πιάσεις” στην αρχή, προλαμβάνεται και θεραπεύεται», υπογράμμισε ο Υπουργός.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εκτεταμένη κτηριακή και τεχνολογική αναβάθμιση του ΕΣΥ, σημειώνοντας ότι μέσω ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης ανακατασκευάστηκαν 170 Κέντρα Υγείας (έναντι αρχικού στόχου 157) και 93 Νοσοκομεία (έναντι στόχου 80), αποδίδοντας τα αποτελέσματα στην ομαδική προσπάθεια των 100.000 εργαζομένων του υγειονομικού συστήματος.

Τρία εμβληματικά ογκολογικά έργα υποδομής

Ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε ιδιαίτερα σε τρεις μεγάλες υποδομές για την καταπολέμηση του καρκίνου:

Κέντρο ανοσοθεραπείας «Παπανικολάου» (Θεσσαλονίκη): Το Κέντρο Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών, που εγκαινιάστηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ικανοποιώντας ένα αίτημα γιατρών και ασθενών που εκκρεμούσε από το 2009. Νέα ογκολογική κλινική Γ.Ν. Λαμίας: Τα εγκαίνιά της τοποθετούνται στα τέλη Οκτωβρίου. Θα διαθέτει μηχανήματα ακτινοθεραπείας, PET scan και δυνατότητα βραχείας νοσηλείας, απαλλάσσοντας τους ογκολογικούς ασθενείς της Κεντρικής Ελλάδας από τις μετακινήσεις προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κέντρο ακτινοθεραπείας Νοσοκομείου «Σωτηρία»: Το μεγαλύτερο υπό κατασκευή έργο ολιστικής αντιμετώπισης του καρκίνου, με ορίζοντα εγκαινίων τους επόμενους πέντε μήνες, με στόχο να μηδενιστεί η αναμονή για ακτινοθεραπεία στην Αττική.

Ε. Αγαπηδάκη: 1,7 δισ. ευρώ για την πρόληψη και νέα παραπεμπτικά

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη 312 μονάδων πρόληψης νοσημάτων και στα εθνικά προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, τονίζοντας ότι σχεδόν 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εξεταστεί δωρεάν, με αποτέλεσμα να έχουν εντοπιστεί έγκαιρα ευρήματα σε περίπου 300.000 ανθρώπους.

Η κ. Αγαπηδάκη ανακοίνωσε ότι εντός του Σεπτεμβρίου αποστέλλονται τα νέα ψηφιακά παραπεμπτικά για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, καθώ και για τα καρδιαγγειακά νοσήματα σε νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Η ίδια χαρακτήρισε «άθλο» την απορρόφηση 1,7 δισ. ευρώ για έργα υγείας μέσα σε δύο χρόνια.

Μ. Θεμιστοκλέους: Ενίσχυση προσωπικού κατά 11,16%

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους υπογράμμισε τη βελτίωση των δεικτών και των υποδομών του ΕΣΥ κατά τη δεύτερη κυβερνητική θητεία, επισημαίνοντας την ανθεκτικότητα που επέδειξε το σύστημα υγείας.

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη, παρουσίασε αναλυτικά απογραφικά στοιχεία: