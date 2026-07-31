Σε ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ενημερώνει σχετικά με τους ασθενείς που χρειάστηκε να απομακρυνθούν από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί», λόγω της φωτιάς.

Οι 14 από τους ασθενείς αυτούς μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο «Αττικόν» καθώς αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ άλλοι 3 στο «Δρομοκαΐτειο».

Από την στιγμή που η Πολιτική Προστασία μας ενημέρωσε ότι υπήρχε κίνδυνος από την φωτιά για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο «Δαφνί», έδωσα εντολή να ενεργοποιηθούν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την προετοιμασία εκκένωσής του. Άμεσα επισκεφθήκαμε, με την Γενική Γραμματέα κα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 31, 2026

Η ανάρτηση του υπουργού

«Από την στιγμή που η Πολιτική Προστασία μας ενημέρωσε ότι υπήρχε κίνδυνος από την φωτιά για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ”Δαφνί”, έδωσα εντολή να ενεργοποιηθούν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την προετοιμασία εκκένωσής του. Άμεσα επισκεφθήκαμε, με την Γενική Γραμματέα κα Βιλδιρίδου και τον Διοικητή και την Υποδιοικήτρια της 2ης ΥΠΕ κ. Ροϊλό και Χριστοφιλέα, το Νοσοκομείο, όπου πραγματοποιήσαμε επί τόπου την εκτίμηση της κατάστασης και την αντιμετώπιση του κινδύνου.

Σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία φέραμε προληπτικά λεωφορεία για να μπορούμε να απομακρύνουμε τους ασθενείς μας, εάν χρειαζόταν προληπτικά.

Τελικά η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατάφερε να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την φωτιά και να απομακρύνει τον κίνδυνο. Αποφασίσαμε και μεταφέραμε στο Νοσοκομείο ”Αττικόν” 14 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού που έφερε η γειτονική πυρκαγιά. Η επιχείρηση της μεταφοράς τους ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Είμαστε σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο, αλλά από ό,τι φαίνεται ο κίνδυνος έχει παρέλθει».

Σημειώνεται ότι το «Δαφνί» σήμερα εφημέρευε, ωστόσο η εφημερία θα συνεχιστεί στο «Δρομοκαΐτειο».