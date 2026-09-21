Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με τον όρο «κβαντική ιατρική», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποτελεί αναγνωρισμένη επιστημονική ειδικότητα. Παράλληλα, προανήγγειλε ελέγχους στο ιατρείο και στα μηχανήματα που διαφημίζονται μέσω της ιστοσελίδας της Μαρίας Καρυστιανού, στον απόηχο της πρόσφατης δημόσιας αντιπαράθεσής τους.

Ο υπουργός ανέφερε ότι το σύστημα MedWatch θα αξιοποιηθεί και στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις και παραπλανητικές διαφημίσεις που αφορούν ιατρικές υπηρεσίες και πρακτικές.

Όπως υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης, η κυρία Καρυστιανού διαθέτει άδεια λειτουργίας για τη Θεσσαλονίκη και όχι για την Αθήνα. Παράλληλα, σημείωσε ότι μέσω του MedWatch μπορούν να εντοπίζονται αυτόματα διαφημιστικές πρακτικές που ενδέχεται να παραβιάζουν τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας.

Αναφερόμενος στην «κβαντική ιατρική», ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι δεν αναγνωρίζεται ως επιστημονική ειδικότητα από πανεπιστημιακό φορέα, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για διαφορετικό ζήτημα από την κβαντική φυσική και τις επιστημονικά τεκμηριωμένες εφαρμογές της, όπως η λειτουργία των μαγνητικών τομογράφων.

Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε, επίσης, επιφυλάξεις για το κατά πόσο επιτρέπεται η χρήση και διαφήμιση ορισμένων μηχανημάτων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Μαρίας Καρυστιανού, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα εξεταστεί από τους αρμόδιους Ιατρικούς Συλλόγους.

«Μην νομίζει ότι επειδή είναι γνωστή δεν θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί και αυτή, όπως όλοι οι άλλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι έλεγχοι δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από την κοινωνική ή πολιτική θέση οποιουδήποτε προσώπου.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το MedWatch λειτουργεί αυτοματοποιημένα, εντοπίζοντας περιπτώσεις που ενδέχεται να παραβιάζουν την ιατρική δεοντολογία και αποστέλλοντας σχετικές ειδοποιήσεις στους Ιατρικούς Συλλόγους. Την τελική διερεύνηση των υποθέσεων αναλαμβάνουν οι αρμόδιοι φορείς.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τη διαδικασία ελέγχου, σημειώνοντας πως «όποιος και να είναι» πρέπει να υπόκειται στους ίδιους κανόνες και χαρακτηρίζοντας τον έλεγχο ως θεσμικό και όχι εκδικητικό.