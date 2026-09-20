Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες που τον ήθελαν να έχει τηλεφωνήσει στο Νοσοκομείο «Ελπίς», ζητώντας να αλλοιωθεί η ώρα θανάτου του τραγουδιστή.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

«Αναγκάζομαι να διαψεύσω μία ακόμη απίστευτη ψευτιά που διακινείται εσχάτως, αλλά που αν την αφήσουμε να σέρνεται, θα τρελάνουν τον κόσμο, όπως έκαναν με τα ξυλόλια. Κανένας νυν ή πρώην Κυβερνητικός παράγων, νυν ή πρώην Υπουργός ή γενικά οποιοσδήποτε, δεν επικοινώνησε με κανέναν από το Νοσοκομείο «Ελπίς» για να ζητήσει την αλλαγή της ώρας στο Πιστοποιητικό Θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ρώτησα ο ίδιος τον Διοικητή του Νοσοκομείου ο οποίος το διαψεύδει κατηγορηματικά. Φυσικά καλώ τις ανακριτικές Αρχές να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα του Διοικητού του Νοσοκομείου και των ιατρών που παρέλαβαν από το ΕΚΑΒ τον Μαζωνάκη και που τελικά υπέγραψαν το Πιστοποιητικό Θανάτου, και να εκδώσουν άμεσα ανακοίνωση για τα ευρήματά τους ώστε να μην αφήσουμε χώρο στις συνωμοσιολογικές θεωρίες να βλάψουν πάλι ξανά την Ελλάδα, όπως τότε με τις θεωρίες της συγκάλυψης με το δυστύχημα των Τεμπών. Φτάνει πια με την τοξικότητα και τις συκοφαντίες.»