Μήνυση σε βάρος της Προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωής Κωνσταντοπούλου, υπέβαλλε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος περίπου στις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2), μετέβη για τον λόγο αυτό στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

«Εγώ καταθέτω μηνύσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και φορώντας κοστούμι. Δεν θα επιτρέψω στην κυρία Κωνσταντοπούλου να ποινικοποιεί την πολιτική ζωή του τόπου, γι’ αυτό και δεν έχω καταθέσει μήνυση για όσα έχουν λεχθεί στη Βουλή. Όσα έχουν λεχθεί στη Βουλή μένουν στη Βουλή», τόνισε αρχικά αφήνοντας σαφείς αιχμές ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ ακολούθως πρόσθεσε:

«Η προσπάθειά της να χτίσει πάνω μου νέο αφήγημα Τεμπών θα πέσει στο κενό και η Δημοκρατία θα αντισταθεί στην τοξικότητα».