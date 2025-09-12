Απειλές κατά της ζωής του Άδωνι Γεωργιάδη, υπουργού Υγείας, δέχθηκε μέσω κοινωνικών δικτύων, προκαλώντας την αντίδρασή του.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπέβαλε μήνυση για κάποιες από τις αναρτήσεις και ο χρήστης «Χρήστος Σιδηρόπουλος» συνελήφθη, μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις απειλές που δημοσιεύθηκαν χρησιμοποιώντας εικόνα από το λιντσάρισμα του Υπουργού Οικονομικών του Νεπάλ, υπογραμμίζοντας ότι οι αναρτήσεις προέρχονται από λογαριασμούς τόσο από την Άκρα Αριστερά όσο και από την Άκρα Δεξιά.

Στη συνέχεια δήλωσε ότι ζητά την «παραδειγματική τιμωρία» του υπευθύνου, όχι από εκδίκηση, αλλά για να καταστήσει σαφές ότι η βία και η τοξικότητα δεν έχουν θέση στην κοινωνία.

Ανέφερε ότι, ενώ η ελευθερία του λόγου είναι αδιαπραγμάτευτη, αυτή συνοδεύεται από ευθύνη, και ότι οι απειλές κατά της ζωής του και της οικογένειάς του, δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές.

Συμπλήρωσε ότι θα απαιτεί άρση της ανωνυμίας για τέτοιες απειλές, σύμφωνα με το νόμο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μήνυση υποβλήθηκε την Πέμπτη, και η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε στη σύλληψη ενός 52χρονου από την Ημαθία, ο οποίος εντοπίστηκε στον χώρο εργασίας του.

Ο 52χρονος παραδέχθηκε την ευθύνη για τις αναρτήσεις και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για «Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων», «Απειλή» και «Εξύβριση».

Αναλυτικά, ο υπουργός Υγείας έγραψε σε ανάρτησή του:

«Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είδα διάφορες αναρτήσεις να με στοχοποιούν για μία ακόμη φορά.

Χρησιμοποιώντας την εικόνα του λιντσαρίσματος του Κομμουνιστού Υπουργού Οικονομικών του Νεπάλ, ξεσάλωσαν διάφοροι λογαριασμοί της Άκρας Αριστεράς αλλά και της Άκρας Δεξιάς.

Ένας όμως πέρασε όλα τα όρια, ένας «κύριος» με το όνομα «Χρήστος Σιδηρόπουλος».

Σας παραθέτω μερικές από τις αναρτήσεις του:

Του κατέθεσα μήνυση και όπως πληροφορήθηκα πριν λίγο από την Δίωξη, συνελήφθη και αύριο θα παρουσιαστεί ενώπιον του Εισαγγελέως.

Ζητώ την παραδειγματική του τιμωρία, όχι λόγω εκδίκησης, αλλά διότι δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσουν στην Κοινωνία μας η βία και η τοξικότητα.

Η Ελευθερία του Λόγου είναι Αδιαπραγμάτευτη, αλλά όπως κάθε δικαίωμα, έρχεται μαζί με την ευθύνη.

Την ευθύνη να ξέρουμε όλοι μας ποια είναι τα όρια, της δικιάς μας Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας και της Ελευθερίας του άλλου.

Ο κ. Σιδηρόπουλος και αρκετοί άλλοι εδώ μέσα δυστυχώς αυτά τα απλά πράγματα τα έχουν ξεχάσει και ήρθε η ώρα να βάλουμε ξανά τα όρια που πρέπει.

Ενημερώνω λοιπόν ότι όποιος απειλεί την ζωή μου και της οικογένειάς μου θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του Νόμου και στις απειλές κατά της ζωής μου θα ζητώ και την άρση της ανωνυμίας ως ο Νόμος επιτρέπει.

Κριτική όση θέλετε, συκοφαντίες και απειλές τέλος. Ενημερώνω».