Στη δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis, σε δεύτερο βαθμό, κατέθεσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Έρχομαι στο δικαστήριο να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου. Η Novartis κάθε χρόνο βγάζει κέρδη, εκτός από το 2014 επί υπουργίας μου που είχε ζημία. Αν με λάδωναν για να τους καταστρέψω θα έπρεπε να είμαι αυτοκράτορας τώρα, όχι απλώς Υπουργός», είπε ο μάρτυρας.

Επίσης χαρακτήρισε δόλιο και συκοφαντικό ισχυρισμό τα όσα έχει πει η κατηγορούμενη, με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση», ισχυριζόμενη ότι είχε λάβει το ποσό των 2 εκ.ευρώ από τη Novartis.

Βίντεο από τη στιγμή που ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατευθύνεται στο Δικαστήριο:

Ο κ. Γεωργιάδης κατέθεσε ότι γνώριζε τον πρώην αντιπρόεδρο της Novartis, Κωνσταντίνο Φρουζή, με τον οποίο είχε συχνή επικοινωνία, ενώ αναφερόμενος στον ισχυρισμό του κατηγορούμενου με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» ότι χρησιμοποιούσε τον εκδοτικό οίκο του για να κάνει ξέπλυμα χρήματος, είπε:

«Ειλικρινά το λέγατε αυτό και δεν γελούσατε; Ήταν εταιρεία που είχα 20 χρόνια. Την έφτιαξα γιατί ήξερα ότι 20 χρόνια μετά θα με κάνει Υπουργό ο Σαμαράς και θα θέλω να ξεπλένω; Δεν ντράπηκε να το πει;».

Ακολουθεί ενδεικτικός διάλογος:

Εισαγγελέας: Σχετικά με τον δόλο… γιατί να πουν αυτά;

Άδωνις Γεωργιάδης: Προσωπική μου εκτίμηση από όσα είπε τότε ο Πολάκης «τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη», θεωρώ ότι για κάτι τους έπιασαν και τους είπαν δε θα σας διώξουμε αλλά θα πείτε για πολιτικά πρόσωπα.

Εισαγγελέας: Στην Αμερική είπαν τα ίδια;

Άδωνις Γεωργιάδης: Όχι. Δε λένε τέτοια πράγματα. Στα διαβιβαστικά του FBI λένε για γιατρούς, όχι για πολιτικούς. Το ψέμα έχει πάει σε άλλο level εδώ. Ο συνήγορος της κατηγορουμένης έλεγε στο πρωτόδικο ότι η πελάτισσά του βιοπορίζεται με δυσκολία στη Μάλτα και τους βρήκε ο Βουρλιώτης 24 εκ ευρώ στην Ελβετία… Είναι που είμαστε στο εφετείο και δεν μπορείτε να βάλετε παραπάνω ποινή, που φαντάζομαι κι εσείς θα το θέλατε.

Η δίκη συνεχίζεται.