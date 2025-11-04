Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώθηκε και υλοποιήθηκε το σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), με αρκετά κυβερνητικά στελέχη να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, για την έλλειψη ενημέρωσης. Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews λίγο πριν από την έκτακτη συνεδρίαση των διαρκών Επιτροπών της Βουλής, έκανε λόγο για «σοβαρό θεσμικό ζήτημα» και επέκρινε τη διοίκηση των ΕΛΤΑ για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα.

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε την απόφαση αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ «ορθολογική και αναπόφευκτη», ωστόσο υπογράμμισε πως «εφαρμόστηκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο». Όπως εξήγησε, το πρόβλημα δεν έγκειται στην ουσία της αναδιοργάνωσης, αλλά στον τρόπο που αυτή ανακοινώθηκε και υλοποιήθηκε, χωρίς την απαραίτητη πολιτική και κοινοβουλευτική ενημέρωση.

«Δεν μπορούμε να φέρνουμε τους υπουργούς και τους βουλευτές προ τετελεσμένων γεγονότων», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως «η Δημοκρατία μας παραμένει Κοινοβουλευτική και δεν μπορεί μια τόσο σοβαρή υπόθεση να μην έχει περάσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας».

Σύμφωνα με τον υπουργό, το γεγονός ότι οι βουλευτές αγνοούσαν το σχέδιο αποτελεί «σοβαρό θεσμικό πρόβλημα», καθώς έπρεπε να έχει προηγηθεί δημόσιος και κοινοβουλευτικός διάλογος.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ακόμη πως η διοίκηση των ΕΛΤΑ, όφειλε να έχει προετοιμάσει και δημοσιοποιήσει ένα σαφές σχέδιο δράσης με χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να ενημερωθούν εγκαίρως οι τοπικές κοινωνίες και να αποφευχθούν αντιδράσεις.

«Υπήρχαν πιο ανθρώπινοι τρόποι για να υλοποιηθεί αυτή η διαδικασία σωστά», επεσήμανε, αναφερόμενος ειδικότερα στην ανάγκη να υπάρξει πρόβλεψη για τα σημεία όπου θα λειτουργήσουν τα διάδοχα πρακτορεία, ώστε «οι πολίτες να γνωρίζουν ότι ο ταχυδρόμος θα συνεχίσει να φέρνει τη σύνταξη».

Αναφερόμενος στις αρμοδιότητες του αρμόδιου υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε πως τα ΕΛΤΑ υπάγονται στο Υπερταμείο και όχι απευθείας στο υπουργείο.

«Ο εποπτεύων υπουργός έχει αρμοδιότητα μόνο για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών, αλλά η διοίκηση των ΕΛΤΑ αναφέρεται στους επικεφαλής του Υπερταμείου»τόνισε υπενθυμίζοντας, ότι η μεταφορά των ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο, έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο, ο υπουργός αναγνώρισε ότι το Υπερταμείο οφείλει να λειτουργεί σε συντονισμό με την κυβέρνηση:

«Ναι, τα ΕΛΤΑ ανήκουν στο Υπερταμείο, αλλά η κυβέρνηση διοικεί τη χώρα. Δεν μπορεί το Υπερταμείο να παίρνει αποφάσεις χωρίς να ενημερώνει. Εδώ υπήρξε λάθος χειρισμός», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεωργιάδης κατέληξε ότι η ανάγκη εξυγίανσης των ΕΛΤΑ είναι δεδομένη και ότι η κρατική επιδότηση τους θα ήταν παράνομη λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων που διέπουν τη λειτουργία τους.