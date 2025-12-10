Η ακύρωση ιατρικών ραντεβού στο ΠΑΓΝΗ ανθρώπων που πάσχουν από καρκίνο, λόγω της κατάληψης του αεροδρομίου από τους αγρότες ,προκάλεσε την ανησυχία αλλά και την αγανάκτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος μέσω ανάρτησής του, τόνισε ότι «υπάρχουν και όρια» και πως λυπάται για το γεγονός ότι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συναινούν και επιδοκιμάζουν τέτοιες πρωτοβουλίες, υπονοώντας πως ενδεχομένως «εργαλειοποιούν» πολιτικά τον αγώνα των αγροτών.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε τη θλίψη του και την απογοήτευσή του, διότι δεν κατέστη δυνατή η μεταφορά των απαραίτητων ραδιοφαρμάκων από την Αθήνα.

Όλη η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Αισθάνομαι θλίψη για αυτό που έγινε. Έχουμε κάνει τεράστιο αγώνα να πηγαίνει το απαραίτητο φάρμακο στην Κρήτη ώστε να μειώσουμε την ταλαιπωρία των ασθενών. Μας βοήθησε η Aegean και ευχαριστούμε την οικογένεια Βασιλάκη για την πραγματική τους ευαισθησία για τους καρκινοπαθείς της Κρήτης.

Και ενώ εμείς κάνουμε όλα αυτά, κάποιοι αποφάσισαν να εμποδίσουν τους ασθενείς να κάνουν τις εξετάσεις τους και υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται αυτό που συνέβη. Κρίμα! Όσα δίκια και να έχουν οι αγρότες υπάρχουν όρια»!