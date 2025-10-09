Άγρια κόντρα ξέσπασε στη Βουλή, μεταξύ του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και της βουλευτή της Νέας Αριστεράς Πέτης Πέρκα, που συμμετείχε στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Η σύγκρουση για τη Λωρίδα της Γάζας στην Ολομέλεια της Βουλής ήταν ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη με την Πέτη Πέρκα, όταν ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι οι ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή του Global Sumud Flotilla, το έκαναν απλά για την προβολή, κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου που αφορούσε μια ακόμη δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση στο σύστημα Υγείας, που όμως σε μεγάλο της μέρους υπήρχαν πλείστες αναφορές σ το θέμα του Ισραήλ και της Γάζας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε στην Πέτη Πέρκα: «Ναι, το Ισραήλ είναι μεγάλος φίλος της Ελλάδος. Άρα όταν ένας Έλληνας βουλευτής ξοδεύει όλη του την ενέργεια για το πώς θα βλάψει αυτή τη σχέση θα μας βρει απέναντι».

«Μιλάτε για τους Παλαιστίνιους σε 13 λεπτά παρέμβασης και δεν είπατε τίποτε για τον ελληνικό λαό. Μην εκπλήσσεστε γιατί σας έχουν στο 1%», σχολίασε ο υπουργός Υγείας και συνέχισε: «Είναι απολύτως προφανές ότι κάνατε λάθος που ήσασταν σε αυτό το πλοίο και κάνατε λάθος που πήγατε. Πρώτα από όλα, κάνατε λάθος ως Ελληνίδα βουλευτής, γιατί ναι, η στρατηγική μας σχέση με το Ισραήλ είναι τεράστιο εθνικό συμφέρον. Που είναι αυτή η στρατηγική σχέση; Είναι στην Κύπρο και τα εξελιγμένα όπλα που έχουν δώσει στην Κύπρο, οι Εβραίοι φίλοι μας στην Κυπριακή Δημοκρατία για να αντιμετωπίσει την τουρκική απειλή. Είναι στις κοινές ασκήσεις με τις ελληνικές Ένοπλές Δυνάμεις με τα F35, είναι στο αμερικανικό Κογκρέσο που μπλοκάρουν τα F35 στην Τουρκία, που μπορεί να απειλήσουν την Ελλάδα με βομβαρδισμό, επειδή δεν τους πιάνουν τα ραντάρ, είναι στα διεθνή fora που παντού καταγγέλλεται η τουρκική απειλή, είναι στους πολλούς Εβραίους τουρίστες που έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα και ξοδεύουν στα λεφτά τους, είναι στους Εβραίους επενδυτές που κάνουν μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Ναι, το Ισραήλ είναι μεγάλος φίλος της Ελλάδας και άρα ένας Έλληνας βουλευτής ο οποίος ξοδεύει όλη του την ενέργεια για το πώς θα βλάψει αυτή τη σχέση, ναι, αντιστρατεύεται τα μακροπρόθεσμα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας».

Απαξίωση και ειρωνείες από τον υπουργό Υγείας

Αίσθηση πάντως προκάλεσαν οι αναφορές του κ. Γεωργιάδη προς την παριστάμενη βουλευτή της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, που ήταν μεταξύ των μελών του στολίσκου και που κρατήθηκαν από τις δυνάμεις του Ισραήλ, μιλώντας της για «κρουαζιέρα στην Μεσόγειο…» λέγοντάς της μεταξύ άλλων ότι «κανονικά θα έπρεπε να πληρώσετε τα εισιτήρια του επαναπατρισμού σας… καθώς όταν ξεκινούσατε την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο, ξέρατε ότι θα συλληφθείτε…».

Στη συνέχεια είπε: «Κάνατε λάθος που μπήκατε σε αυτό το πλοίο και επί της ουσίας. Γιατί κλαίγεστε και λέτε ότι σας απήγαγε το Ισραήλ; Κανένας δεν σας απήγαγε. Είχατε προειδοποιηθεί από ένα κυρίαρχο κράτος ότι αυτή είναι εμπόλεμη ζώνη. Με τη θέλησή σας μπήκατε σε ένα καράβι για να κάνετε σόου, για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί μη μου πείτε ότι πιστεύετε σοβαρά ότι πενήντα κονσέρβες και οκτώ πακέτα μακαρόνια, που είχατε πάνω στο σκάφος, ότι θα έσωζαν το λαό της Γάζας από το λιμό.

Για selfie πήγατε, για τα βιντεάκια στο tik tok πήγατε, για τα διεθνή media πήγατε. Όπως κάνει πάντα η αριστερά. Όλα για το σόου και το θεαθήναι. Καμία ουσία δεν είχε αυτή σας η πράξη. Με τη θέλησή σας, ως ενήλικας άνθρωπος, αποφασίσατε να μπείτε σε ένα καράβι ενώ είχατε προειδοποιηθεί από το Ισραήλ, ότι αν φτάσατε στα χωρικά του ύδατα θα συλληφθείτε. Άρα, για ποια απαγωγή μιλάτε; Για ποια απαγωγή; Συλληφθήκατε από μια περιοχή ναυτικού αποκλεισμού του Ισραήλ και προφανώς για να είστε εδώ μαζί μας σήμερα, δεν υπήρξε καμία απαγωγή. Γιατί αν σας είχατε απαγάγει κυρία συνάδελφε, τώρα δεν θα μιλούσατε ωραία και καλά στη Βουλή.

Ξέρετε, αντίθετα, ποιοι έχουν απαχθεί; Έχουν απαχθεί οι Εβραίοι που ήταν στα σπίτια τους στις 7 Οκτωβρίου 2023 και είναι ακόμη όμηροι στη Γάζα και τους βάζουν να σκάβουν τον τάφο τους και αν πετύχει η συμφωνία του Προέδρου Τραμπ, θα μπορέσουν να απελευθερωθούν.

Πραγματικοί απαχθέντες κυρία Πέρκα, είναι αυτοί οι Εβραίοι που είναι δύο χρόνια στα λαγούμια της Γάζας, δεν είστε εσείς που ήρθατε εδώ με τα ωραία σας ρούχα να μιλήσετε ωραία στη Βουλή, ελεύθερη, επειδή το κράτος του Ισραήλ, σεβόμενο τα δικαιώματά σας, σας απήλασε και σας έστειλε πίσω.

Και για να μην μας το παίζετε και ήρωες. Κανέναν ηρωισμό δεν είχε η πράξη. Μια γελοιότητα ήταν της αριστεράς. Της παγκόσμιας αριστεράς. Η αριστερά δεν ξεχωρίζει. Είστε διεθνιστές ούτως ή άλλως».

Πέρκα προς Γεωργιάδη: «Πώς εξυπηρετείτε τα εθνικά συμφέροντα όταν υποστηρίζετε εκείνον που καταργεί πλήρως το διεθνές δίκαιο;»

Απαντώντας η Πέτη Πέρκα επέμεινε λέγοντας ότι θα επιχειρήσει και πάλι να πάει στην Γάζα ενώ πρόσθεσε ότι «Αν περιμέναμε από τις κυβερνήσεις δεν θα τελείωνε ποτέ ο πόλεμος».

«Να πάτε όσες φορές θέλετε, όπου θέλετε, απλά αν αυτό χρεώνει τον Έλληνα φορολογούμενο να το πληρώσετε μόνοι σας» ανταπάντησε ο κ. Γεωργιάδης.

«Είχα μια μικρή ελπίδα ότι λίγο θα κάνετε πίσω στον ακραίο ακροδεξιό λόγο ο οποίος διακυβεύει τα πάντα. Ξέρετε τι σημαίνει για τη χώρα μας να υπερισχύσει το δίκιο του ισχυρού;

Πώς θα λύσετε το κυπριακό, όταν θα πάει ο Τραμπ με την Τουρκία να μιλήσει και θα μας φέρει την πρόταση;», απάντησε η Πέτη Πέρκα και πρόσθεσε: «Όπως και να το κάνουμε, η ανθρωπότητα, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έχει προχωρήσει, έχει κανόνες, έχει δίκαιο, έχει αξιακό σύστημα που όσο και να φωνάζετε, η αριστερά θα το υπηρετεί πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις πτέρυγες που δεν τολμούν να πουν ότι έχουμε εθνικό συμφέρον και ας δολοφονούνται παιδιά και ότι αυτό το κράτος είναι το προπύργιο της δημοκρατίας».

«Αυτά είναι η ακροδεξιά και ξυπνήσαμε ένα πρωί και είχαμε χάσει τη μισή Κύπρο. Πραγματικά όμως, δεν περίμενα τόσο ακραία πράγματα», είπε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς και σημείωσε: «Προφανώς δεν είμαστε ήρωες. Εγώ θεωρώ ότι έκανα το πολιτικό και ηθικό μου καθήκον. Η ιστορία γράφεται και θα είναι αμείλικτη με όσους δεν μίλησαν για το έγκλημα αυτό. Τέτοιο έγκλημα και εξόντωση λαού έχει να γίνει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Πώς εξυπηρετείτε τα εθνικά συμφέροντα όταν υποστηρίζετε εκείνον που καταργεί πλήρως το διεθνές δίκαιο, το οποίο συνεχώς επικαλείσαι για να επιλύσεις τα εθνικά θέματα», είπε η κ. Πέρκα, για τον ρόλο της χώρας και αναρωτήθηκε ποιο είναι το εθνικό συμφέρον που επιτρέπει να δολοφονούνται άμαχοι και παιδιά. «Στη Γάζα δεν γίνεται πόλεμος. Γίνεται γενοκτονία. Δεν υπάρχουν δύο στρατοί. Υπάρχει ένας στρατός που γενοκτονεί και λιμοκτονεί έναν λαό», σημείωσε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς.

Κόντρα και με την Κυριακή Μάλαμα

Ακόμη ανέφερε «κλάψτε για την Γάζα και την Χαμάς που ο πρόεδρος Τραμπ φέρνει την ειρήνη…», με την ανεξάρτητη βουλευτή Κυριακή Μάλαμα, να απαντά σε υψηλούς τόνους «τα χάπια σας τα πήρατε…;»

Ο υπουργός διαμαρτυρήθηκε στον προεδρεύοντα αντιπρόεδρο Γιώργο Γεωργαντά ο οποίος επιφυλάχθηκε να δει τα πρακτικά και να κρίνει. Λίγη ώρα αργότερα, ο κ. Γεωργαντάς ανακοίνωσε ότι με δική του πρωτοβουλία – καθώς στην αίθουσα δεν ήταν η βουλευτής- διαγράφει αυτό που είπε στον υπουργό από τα πρακτικά.