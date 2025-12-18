Η είδηση πως ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ξυλοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, προκάλεσε αναταραχή τόσο στην Κουμουνδούρου, όσο και στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Ο 35χρονος πολιτικός και πρώην μπασκετμπολίστας, παραμένει άφαντος, προκειμένου όπως φαίνεται να αποφύγει τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νίκος Παππάς βρίσκεται από αργά το βράδυ της Τετάρτης στην Αθήνα. Όπως όλα δείχνουν, αναχώρησε εσπευσμένα από το Στρασβούργο, ακολουθώντας διαδρομή μέσω Γερμανίας, προκειμένου να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Το Στρασβούργο βρίσκεται στα γαλλογερμανικά σύνορα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από εκεί πέρασε στην πόλη Κελ της Γερμανίας, όπου και επιβιβάστηκε σε πτήση με τελικό προορισμό την Αθήνα.

Η πρώτη και τελευταία – μέχρι στιγμής – δήλωση του κ. Παππά δημοσιεύτηκε το βράδυ της Τετάρτης, 17 Δεκεμβρίου, από τον ίδιο, μέσω του Instagram. Σε αυτή, αναφέρει ότι αντέδρασε λάθος, αφήνει ωστόσο υπονοούμενα για την κατάσταση στην οποία, όπως ισχυρίζεται, ήταν ο δημοσιογράφος, ο οποίος έχει δεχτεί κύμα συμπαράστασης από συναδέλφους του, αλλά και μέλη του πολιτικού κόσμου μετά το περιστατικό.

Η ανάρτηση του Νίκου Παππά

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο.

Οπότε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται, ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης.

Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε μένα, και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή η κατάστασή του να ήταν ο λόγος που «μετέφερε» γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν.

Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Γιαννόπουλος: «Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους»

Ανάρτηση έκανε και ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, λέγοντας πως «τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους», όσον αφορά την επίθεση που δέχτηκε από τον πρώην, πλέον, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 35χρονου.

Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

«Καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας.

Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους».

Ολική διαγραφή

Εσωκομματικά η αντίδραση ήταν ακαριαία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε εκτός Ευρωομάδας του κόμματος τον Νίκο Παππά για την «απαράδεκτη συμπεριφορά» του, με συνοπτικές διαδικασίες το απόγευμα της Τετάρτης.

Παράλληλα, ο κ. Φάμελλος αιτήθηκε στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, για την απόφαση του ενημέρωσε τον επικεφαλής της Ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.

Εν συνεχεία και η Ευρωομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο κοινοποίησε πως έχουν ήδη εκκινήσει διαδικασίες για τη διαγραφή του.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, η «Left» σημειώνει: «Η Αριστερά ενημερώθηκε άμεσα από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με αναφορές για επεισόδιο τη νύχτα της 16ης Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο, στο οποίο εμπλέκεται ευρωβουλευτής της ομάδας μας. Λαμβάνουμε τις καταγγελίες για βία εξαιρετικά σοβαρά και γνωρίζουμε ότι το μέλος έχει αποβληθεί από την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Έχει ξεκινήσει επίσημη διαδικασία με το γραφείο της Αριστεράς, ώστε να ληφθεί οριστική απόφαση για τη θέση του συγκεκριμένου ευρωβουλευτή στην ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Τα κόμματα καταδικάζουν την επίθεση Παππά σε δημοσιογράφο

Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση έσπευσαν να καταδικάσουν το περιστατικό, με επίσημες ανακοινώσεις.

ΠΑΣΟΚ: «Τέτοιες συμπεριφορές δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας μας»

Σε ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει ότι «τέτοιες επιθετικές συμπεριφορές δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας μας».

«Καταδικάζουμε τον ξυλοδαρμό και την τραμπούκικη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Το ΠΑΣΟΚ, συνεχίζει, υπογραμμίζοντας ότι «πράξεις βίας και επιθετικές συμπεριφορές σε βάρος λειτουργών του Τύπου δεν έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή και δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας μας».

ΚΚΕ: «Αδιανόητη και αδικαιολόγητη ενέργεια»

«Το ΚΚΕ καταδικάζει τη βίαιη επίθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου», σημειώνει ο Περισσός, για να προσθέσει ότι «πρόκειται για αδιανόητη και αδικαιολόγητη ενέργεια που τελικά ρίχνει ‘νερό στον μύλο’ εκείνων που θέλουν τους δημοσιογράφους έρμαια πολύμορφων πιέσεων και σκοπιμοτήτων».

Νέα Αριστερά: «Ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και στη δημοκρατική λειτουργία»

«Η επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, στο Στρασβούργο από τον μέχρι πρότινος ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, είναι απολύτως καταδικαστέα και αδιανόητη», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά, για να προσθέσει ότι «η βία απέναντι σε δημοσιογράφο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση. Αποτελεί ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και στη δημοκρατική λειτουργία». Κλείνοντας, υπογραμμίζει ότι «Η Νέα Αριστερά στέκεται ξεκάθαρα στο πλευρό του δημοσιογράφου και κάθε ανθρώπου που κάνει τη δουλειά του χωρίς φόβο».

Μαρινάκης: Έπρεπε να χειροδικήσει για να τον διαγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε στο γεγονός, αλλά και στην απόφαση του κ. Φάμελλου, λέγοντας: «Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία.

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης. Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει. Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα.

Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές».

Γεωργιάδης: «Γενναίο παλικάρι -Κρύβεται μη τυχόν και τον συλλάβουν»

Η καταγγελία για τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από τον πολιτικό κόσμο. Μεταξύ αυτών που τοποθετήθηκαν δημόσια είναι και ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος με ανάρτησή του λίγο μετά τη γνωστοποίηση του βίαιου περιστατικού στο Στρασβούργο σχολίασε την επιλογή Τσίπρα, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός προόριζε τον Νίκο Παππά για υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων στις εκλογές του 2024.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«“Γενναίο” παλικάρι και αυτός… και αν μου έχει σούρει ύβρεις, δολοφόνο με ανέβαζε, δολοφόνο με κατέβαζε και τον αποθέωναν στις διάφορες εκπομπές μη τυχόν και χάσουν κανένα κελεπούρι. Τον βρήκε ο Αλέξης Τσίπρας, τον έβαλαν στο ψηφοδέλτιο και τον ψήφισαν χιλιάδες, διότι λέει “τους άρεσε η μαγκιά του” και ότι “τα λέει έξω από τα δόντια”… Και τώρα κρύβεται μη τυχόν και τον συλλάβουν εκεί, διότι εκεί δεν παίζουν και κάτι τέτοια παλικάρια περνάνε δύσκολα…

Συχνά ακούω πολλούς να φωνάζουν “να φύγετε εσείς και ας έρθει όποιος θέλει”… το δοκίμασαν και το 2015 και παρακάλαγαν για 50€ την εβδομάδα από τα χρήματά τους… Τώρα όσοι τον ψήφισαν θα το κρύβουν από ντροπή…

Α, και μάγκας θα ήταν αν πήγαινε να συλληφθεί και να υπερασπιστεί την αθωότητά του, όχι τώρα που κρύβεται και μετά θα ισχύει η ασυλία του ως ευρωβουλευτού, ασυλία που στους αριστερούς δεν αρέσει μέχρι να την χρειαστούν φυσικά… Καλά Χριστούγεννα».

Το χρονικό του συμβάντος

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά από το NEWS 24/7 (το μέσο όπου εργάζεται ο δημοσιογράφος), το περιστατικό συνέβη σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, το βράδυ της Τρίτης, περίπου στις 23:30 (τοπική ώρα). Στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής.

Ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς περνούσε από δίπλα του ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε του… έβαλε τρικλοποδιά. Ο Νίκος Γιαννόπουλος έκπληκτος, του ζήτησε τον λόγο λέγοντας του «μην με ξανά ακουμπήσεις».

Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον Γιαννόπουλο να «βγουν έξω να λογαριαστούν».

Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω, με αποτέλεσμα να πέσει στον διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος, παρά το σοκ και τον πόνο, του απευθύνθηκε φωνάζοντας του: «Τι κάνεις εκεί; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής».

«Πώς να μην σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;» ήταν η απάντηση του ευρωβουλευτή.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος επέστρεψε στο μπαρ, χτυπημένος, για να ενημερώσει τους άλλους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχτηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.

Στη συνέχεια βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ (ο παθών, δημοσιογράφοι και ο Παππάς με συνεργάτες του). Ο Νίκος Παππάς έκανε υποτιμητικά σχόλια εναντίον του θύματος, με τον δημοσιογράφο να απομακρύνεται με συνάδελφό του και να επιστρέφει στο ξενοδοχείο του.

Μετά τα μεσάνυχτα, ο Νίκος Γιαννόπουλος δέχτηκε στο κινητό του τηλέφωνο συνεχείς κλήσεις από το τηλέφωνο του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, καθώς και δύο μηνύματα στο WhatsApp, στα οποία ουδέποτε απάντησε.

Στις 17 Δεκεμβρίου, ο Νίκος Γιαννόπουλος, υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό, που του πήρε κατάθεση.

Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο Νίκος Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.

Η μήνυση που υπέβαλε ο κ. Γιαννόπουλος κατά του ευρωβουλευτή: