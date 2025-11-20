Το τελευταίο αντίο λένε συγγενείς, φίλοι αλλά και οι σύντροφοι του Αλέκου Φλαμπουράρη το μεσημέρι της Πέμπτης (14:30) στο Πάρκο Ελευθερίας, στο χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, όπου πραγματοποιείται η πολιτική του κηδεία του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς.

Στο Πάρκο Ελευθερίας έχει φτάσει και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μαζι με τα παιδιά του για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Αλέκο Φλαμπουράρη.

Επίσης, στο Πάρκο Ελευθερίας έχουν φτάσει η πρώην περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, o Φώτης Κουβέλης και ο Τέρενς Κουίκ, ο Σωκράτης Φάμελλος, η Κατερίνα Νοτοπούλου, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Νίκος Παππάς, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Θοδωρής Δρίτσας και η Τασία Χριστοδουλοπούλου.

Η σορός του Αλέκου Φλαμπουράρη έφτασε στο Πάρκο Ελευθερίας στις 13:30, με τη σύζυγο του πρώην υπουργού Επικρατείας, Εύη Φλαμπουράρη, να ξεσπά σε λυγμούς πάνω από το φέρετρο του συζύγου της.

Δείτε φωτογραφίες και video