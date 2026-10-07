Έπειτα από την συμβολική ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η συνάντηση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας με τον πρωθυπουργό πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός καλωσόρισε τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και του έδωσε συγχαρητήρια για την ομιλία του στην Πνύκα. Έπειτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ σχετικά με τα θέματα ενέργειας και ασφάλειας. «Η ομιλία σας θα αντηχήσει πέρα από το σημείο όπου εκφωνήθηκε», του τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για την ευκαιρία που του δόθηκε να μιλήσει σε ένα τόσο ιστορικό σημείο, ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι «δεν περίμενα ότι θα είχα τη δυνατότητα».

Εικόνες από το Μέγαρο Μαξίμου – Η υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη:

Μητσοτάκης σε Ρούμπιο: «Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών»

«Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και αραβικού κόσμου», ανέφερε ο πρωθυπουργός στον Μάρκο Ρούμπιο. «Η ενέργεια και η συνδεσιμότητα σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις μας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε ότι «η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG σε Ευρώπη. Μεγάλη σημασία και σε ρόλο ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά εμπορευμάτων». «Έχουμε πολύ ισχυρή συνεργασία» «Σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής. Μια πολύ ισχυρή συνεργασία συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε και για τη σωστή λύση», υποστήριξε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Υπόδειγμα συμμάχου η Ελλάδα»

Νωρίτερα, στην ομιλία του στην Πνύκα, ο Μάρκο Ρούμπιο μεταξύ άλλων τόνισε ότι «Η Ελλάδα είναι υπόδειγμα συμμάχου» και μίλησε αναλυτικά για την καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Για τους Έλληνες της αρχαιότητας, η επιδίωξη της αριστείας ήταν η κυριότερη αρχή της ανθρώπινης ύπαρξης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός ΥΠΕΞ., ενώ ακόμη τόνισε πως «αυτοί που έχτιζαν τον Παρθενώνα κοίταζαν προς τα πάνω. Πίστευαν ότι η υψηλότερη φιλοδοξία είναι να υπερβαίνεις όλους τους άλλους, να αγωνίζεσαι για να είσαι ο καλύτερος».

Όλη η ομιλία του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Πνύκα: