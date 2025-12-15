Την αύξηση κονδυλίων και για τις 13 περιφέρειες της χώρας, οι οποίες εμφανίζουν διαφορετικά οικονομικά χαρακτηριστικά, ζητά με επιστολή του προς τον Ευρωπαίο επίτροπο Προϋπολογισμού, Πιορτ Σεράφιν, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Αυτιάς «ενημέρωσε τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Γιώργο Χατζημάρκο, με τον οποίο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία, γι’ αυτή την πρωτοβουλία η οποία έχει στόχο την οικονομική στήριξη και των 13 περιφερειών της χώρας μας».

Τα κύρια σημεία χρηματοδοτήσεων αφορούν:

Την ενίσχυση όλων των υποδομών, δηλαδή οδικών αξόνων, λιμανιών, αεροδρομίων. Την οικονομική στήριξη για κοινωνικές κατοικίες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό. Τη χρηματοδότηση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές. Τη χρηματοδότηση του μεταναστευτικού από τον Έβρο έως το Καστελόριζο και την Κρήτη. Τη χρηματοδότηση σχολείων, καθώς υπάρχουν μαθητές πουκάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Την οικονομική στήριξη των περιφερειών για νέες θέσεις εργασίας. Τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης. Τη μείωση της γραφειοκρατίας για χρηματοδοτήσεις σε γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

«Η διεκδίκηση αυτή αποτελεί κορυφαία οικονομική ενέργεια των επόμενων ετών, καθώς η χώρα μου, η Ελλάδα, πρέπει να συνεχίσει τον σημερινό επιτυχημένο ρυθμό ανάπτυξης», καταλήγει στην επιστολή του ο κ. Αυτιάς.

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Αγαπητέ κ. Επίτροπε,

Με την επιστολή μου αυτή σας ζητώ, όπως και εσείς ορθά και επανειλημμένα έχετε τονίσει, την περεταίρω τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης των περιφερειών της Ευρώπης και της Ελλάδας. Γνωρίζετε ότι η χώρα μου τα τελευταία χρόνια έχει επιτύχει σημαντικότατα αποτελέσματα στον οικονομικό τομέα, αλλά αυτό πρέπει να έχει διάρκεια.

Με την επιστολή μου αυτή σας αναφέρω τα κρίσιμα σημεία οικονομικής χρηματοδότησης ενόψει συζήτησης του ΠΔΠ, τα οποία αποτελούν κορυφαία προσπάθεια οικονομικής διεκδίκησης για τη χώρα μου.

Σας καταγράφω μερικά από αυτά:

1) Ενίσχυση όλων των υποδομών, δηλαδή οδικών αξόνων, λιμανιών, αεροδρομίων.

2) Οικονομική στήριξη για κοινωνικές κατοικίες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό.

3) Χρηματοδότηση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές.

4) Χρηματοδότηση του μεταναστευτικού από τον Έβρο έως το Καστελόριζο και την Κρήτη.

5) Χρηματοδότηση σχολείων, καθώς υπάρχουν μαθητές που κάνουν μάθημα σε κοντέινερ.

6) Οικονομική στήριξη των περιφερειών για νέες θέσεις εργασίας.

7) Στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης.

8) Μείωση της γραφειοκρατίας για χρηματοδοτήσεις σε γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

Κύριε Επίτροπε,

Η διεκδίκηση αυτή αποτελεί κορυφαία οικονομική ενέργεια των επόμενων ετών, καθώς η χώρα μου, η Ελλάδα, πρέπει να συνεχίσει τον σημερινό επιτυχημένο ρυθμό ανάπτυξης.

Με εκτίμηση,

Γ. Αυτιάς Ευρωβουλευτής ΕΛΚ».