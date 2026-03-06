Την άμεση στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, λόγω της επιδείνωσης των πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ζητά με επιστολή του προς τους αρμόδιους για τα Οικονομικά της ΕΕ Πιόρτ Σεράφιν και Βλάντις Ντομπρόβισκις, απέστειλε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς.

Ο κ. Αυτιάς, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητά να ενεργοποιηθούν από την Κομισιόν όλες οι ρήτρες οικονομικής στήριξης, να μη ληφθεί υπόψη το κόστος των επιπλέον επιδοτήσεων στους προϋπολογισμούς των χωρών και η κάθε χώρα να υλοποιήσει τα σχέδια στήριξης κατά περίπτωση.

Η επιστολή του, όπως κοινοποιείται με σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:

«Αγαπητοί κύριοι Επίτροποι,

Ο πόλεμος που συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή έχει ήδη χτυπήσει τις Ευρωπαϊκές οικονομίες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις:

1. Το πετρέλαιο από 70 $ το βαρέλι πριν από τον πόλεμο, κινείται στα 85 $ και οδεύει προς τα 100 $ , που θα είναι σημείο συναγερμού.

2. Το Φυσικό αέριο από 30 $ κινείται στα 50 $ .

3. Το ρεύμα από 78 $ έφτασε στα 109 $ .

Ως εκ τούτου, δημιουργούνται αναπόφευκτα πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τους λαούς μας.

Κατόπιν αυτών, ζητώ

1. Τη δυνατότητα λήψης μέτρων υπέρ των κοινωνιών, ανά χώρα της ΕΕ με βάση τη διακριτική ευχέρεια που διαθέτει κάθε μία ξεχωριστά.

2. Την εξαίρεση του ελλείμματος από το οικονομικό κόστος που προκαλείται.

Τον υπολογισμό των μέτρων από την πρώτη ημέρα του πολέμου.

4. Να ενεργοποιηθούν από την Κομισιόν όλες οι ρήτρες οικονομικής στήριξης για τους προϋπολογισμούς των χωρών.

5. Υλοποίηση των σχεδίων στήριξης ανά περίπτωση επιπτώσεων για κάθε χώρα.

Κύριοι Επίτροποι, έχουμε καθήκον και υποχρέωση να δράσουμε όλοι μαζί άμεσα. Αυτή την ώρα, το οφείλουμε στις κοινωνίες μας.

Με τιμή,

Γιώργος Αυτιάς

Έλληνας Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ».