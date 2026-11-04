Στις επτά έως τώρα σημαντικές αλλαγές που αναμένεται να φέρει το ψηφιακό ευρώ στις τσέπες των Ευρωπαίων αναφέρθηκε στην εισήγησή του, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, για την οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, στην έκθεσή του για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τονίζει τηνανάγκη της διασφάλισης της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της τιθάσευσης του πληθωρισμού,της στήριξης των κοινωνιών, της βελτίωσης της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, αλλά και της επίσπευσηςτης ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς στην Ευρώπη. Ωστόσο, οι προτάσεις για αλλαγές συνεχίζονται, όσο διαρκεί ο διάλογος στην Επιτροπή Οικονομικών.

Σχετικά με το ψηφιακό ευρώ, τα πρώτα στοιχεία που ήδη προωθούνται και στα οποία αναφέρθηκε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής καιενδιαφέρουν είναι τα εξής:

Α) Το ψηφιακό ευρώ θα κυκλοφορεί παράλληλα με τα μετρητά,δηλαδή το φυσικό χρήμα. Αυτό βοηθά διπλά τους Ευρωπαίους πολίτες. Το ψηφιακό ευρώ θα έχει την ίδια ισχύ με το ρευστό.

Β) Το ανώτατο όριο ανάληψης στο ψηφιακό ευρώ προβλέπεται από τις εισηγήσεις κορυφαίων στελεχών της ΕΚΤ να είναι 3.000 ευρώ, ώστε να μην υπάρξει μαζική κίνηση αναλήψεων από τις τράπεζες.

Γ) Θα υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας, ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Δηλαδή το ψηφιακό ευρώ θα έχει ισχυρό αποτύπωμα στις συναλλαγές σε ό,τι αφορά τη δήλωση κεφαλαίων,ή τη μεταφορά τους.

Δ) Θα έχει μειωμένες προμήθειες για εμπόρους και καταναλωτές. Στην ΕΚΤ εκτιμούν ότι η προμήθεια θα υποχωρήσει κατά 50%, ώστε να είναι προσιτό στις συναλλαγές περισσότερο από τις κάρτες.

Ε) Θα διατηρηθεί η ιδιωτικότητα των συναλλαγών.

ΣΤ) Το ψηφιακό ευρώ θα μπορεί να είναι διαθέσιμο και σε έκδοση κάρτας,την οποία θα εκδίδει η αρμόδια τράπεζα.

Ζ ) Το ψηφιακό ευρώ θα αποτελέσει και ανάχωμα στα κρυπτονομίσματα, καθώς έχει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κάτι που τα κρυπτονομίσματα δεν είχαν και δε θα έχουν ποτέ.

Ο κ. Αυτιάς τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι: «ζούμε την απόλυτη οικονομική καταιγίδακαι αναδεικνύεται όσο ποτέ η ανάγκη για την αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, της τιθάσευσης του πληθωρισμού, της προστασίας του ευρώ, καθώς και της δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών για υλοποίηση επενδύσεων με μακροχρόνιο αντίκτυπο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λειτουργεί ως ανάχωμα σε αυτές τις αναταράξεις και για αυτό όσο πιο αξιόπιστή είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τόσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη έχουν οι πολίτες σ αυτή».